雪橇犬與落難小鹿出雙入對　5個親暱行為證牠們早已相戀

跨越物種的愛情，你可否有見過？

美國音樂家 「Pat Pollifrone 」早前在社交媒體分享，在他家庭院發現有隻生病小鹿，起初以為牠只是和鹿媽媽走散，將牠帶回樹林便離開。不料隔天小鹿竟躺在車道上，他便急忙將小鹿帶去獸醫院檢查，隨後抱回家悉心照料，牠因而跟狗狗 「Zoey」開始一段奇妙的關係。



（Instagram@patpollifronemusic）

美國田納西州的樂團 「Miller Holler 」的主唱 「Pat Pollifrone」 經常在網絡上分享與家人和狗狗的生活，早前（6月24日）他在網路平台自述發現小鹿的經歷，並將小鹿帶去獸醫院檢查，發現牠的身體不但有蜱蟲問題，眼睛也有感染情況，所幸經治療後並無大礙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pat將牠取名為「Bambi」，在他幾天的照顧下，Bambi漸漸變得有活力，身體狀況也好轉許多。其實不單只有Pat在照顧Bambi，還有他家中的狗狗 「Zoey」，自從牠遇見小鹿開始一舉一動都令主人出乎意料，覺得暖心又感人！他開心寫道：「無法用語言來形容牠們有多可愛」。

▼▼▼點擊放大圖看：到底Zoey跟Bambi怎樣相戀？▼▼▼



+ 23

為了讓 「班比 」能在更適合牠的環境下長大，派特聯繫了當地幾家動物救援組織，不過都皆被拒絕，經過一番努力，最後找到了一間山羊農場「Gibson Hollow Goat Ranch」，那裡有廣闊的草原、充足的食物讓班比可以健康快樂地生活。

▾▾同場加映：俄羅斯有位男子收養了一隻名叫「Woody」的寵物，他時常會為Woody戴上狗繩，然後一起外出散步。網民看到牠散步的照片，一度誤以為Woody是隻狗狗，不過只要仔細看就會覺得越來越不對勁！牠是真實身分原來是某種野獸！▾▾



▾▾點撃圖片放大：揭開「小狗」Woody的真實身分▾▾

+ 33

點擊連結看全文：俄羅斯男撿狗狗以為是柴犬 越看越不對勁 野獸曝光嚇壞網民

以下5隻當初撿回來以為是小狗，認真細看後才知是猛獸，你能猜到牠們的真實身份嗎？

俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾



+ 33

點擊連結看全文：俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾



+ 34

點擊連結看全文：俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

外國有飼主在寵物店購買了一隻小狗，並為牠取名為Yuki。該飼主帶了牠回家後，發現牠的體型逐漸大得超乎想像，於是在牠8個月大就狠心地遺棄了牠。幸好，Yuki輾轉被一家專門收容狼的機構救起，免卻一死。經獸醫檢查後，發現了牠驚人身分！

▾▾▾點撃圖片放大看Yuki的真實體型，及了解牠的悲慘身世▾▾▾



+ 22

點擊連結看全文：寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾



+ 27

點擊連結看全文：【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾



+ 5

點擊連結看全文：流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

▼▼同場加映：狼給大多數人難以親近的印象。而美國華盛頓野生動物保護區「Predators of the Heart」裏飼養的狼，便顛覆了一般人對狼的印象，牠們的性格竟然溫馴得像大狗狗，不單會跟人撒嬌，還任人撫摸！▼▼



▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾



+ 35

點擊連結看全文：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

▾▾同場加映：俄羅斯有位男子收養了一隻名叫「Woody」的寵物，他時常會為Woody戴上狗繩，然後一起外出散步。網民看到牠散步的照片，一度誤以為Woody是隻狗狗，不過只要仔細看就會覺得越來越不對勁！牠是真實身分原來是某種野獸！▾▾



▾▾點撃圖片放大：揭開「小狗」Woody的真實身分▾▾

+ 33

點擊連結看全文：俄羅斯男撿狗狗以為是柴犬 越看越不對勁 野獸曝光嚇壞網民

以下5隻當初撿回來以為是小狗，認真細看後才知是猛獸，你能猜到牠們的真實身份嗎？

俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾



+ 33

點擊連結看全文：俄羅斯｜以為養了隻小狗 越看越不對勁 野獸身分曝光嚇壞網民

俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾



+ 34

點擊連結看全文：俄羅斯│雪橇犬路邊撿流浪狗 爸收養4個月後 牠驚變戰鬥民族巨獸

寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

外國有飼主在寵物店購買了一隻小狗，並為牠取名為Yuki。該飼主帶了牠回家後，發現牠的體型逐漸大得超乎想像，於是在牠8個月大就狠心地遺棄了牠。幸好，Yuki輾轉被一家專門收容狼的機構救起，免卻一死。經獸醫檢查後，發現了牠驚人身分！

▾▾▾點撃圖片放大看Yuki的真實體型，及了解牠的悲慘身世▾▾▾



+ 22

點擊連結看全文：寵物店親人小狗長成120磅巨獸 獸醫分析基因揭開牠驚人身世

【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

俄羅斯這個戰鬥民族的人，總喜歡養一些令人驚訝的寵物。Ivan父女，便收養了一隻孤兒狼B。經過多年來的照顧，如今狼B已成長，變成一隻很親近人，很愛撒嬌討抱的猛獸。

▾▾▾點擊圖片放大，看這隻孤兒狼B的成長歷程▾▾▾



+ 27

點擊連結看全文：【養狼】不忍心小狼失雙親 戰鬥民族收養3年後變成另一模樣

流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

農夫Nikolay Vasilievich Terletsky一直在白俄羅斯的Borisovsky地區經營農場及魚塘，生活簡單而平凡，直至他遇上那頭「小棕狗」。早前某天，Terletsky聽到農場某個角落傳來窸窸窣窣的聲音，於是便沿著聲音查看，最後竟發現了一頭孤獨且瘦弱的「小棕狗」。

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾



+ 5

點擊連結看全文：流浪狗到農場求包養 暗藏野獸血統險被安樂死 農夫出手逆轉厄運

▼▼同場加映：狼給大多數人難以親近的印象。而美國華盛頓野生動物保護區「Predators of the Heart」裏飼養的狼，便顛覆了一般人對狼的印象，牠們的性格竟然溫馴得像大狗狗，不單會跟人撒嬌，還任人撫摸！▼▼



▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾



+ 35

點擊連結看全文：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸