東京奧運｜日本25歲爆肌拳手與彭于晏撞樣　貓奴本性曝光網民暴動

今屆東京奧運會上，有不少運動猛將的外貌，都與大家所熟識的藝人撞樣，而這位來自日本的拳手小笠原瑛作，雖然並非奧運選手，但因外型出眾兼與彭于晏撞臉，因此近日在網上爆紅人氣急升。

現年只有25歲的小笠原瑛作，原來已是多項賽事的冠軍級人馬。他在擂台上盡顯剛陽一面，但回到家中卻秒變成貓奴。對着喵主子盡顯柔情，網民對這反差萌極有好感，大呼是暖心貓奴。



小笠原瑛作在擂台上，盡顯強悍一面。（ig@eisaku911）

現年只有25歲的小笠原瑛作在東京出生，他和哥哥小笠原裕典同樣是拳手，而且都以顏值極高受到注目。原來，小笠原瑛作早在小學五年級便加入日本著名的拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」隸屬拳擊手。

在擂台上打滾多年，小笠原瑛作現在已是ISKA K-1最輕量級冠軍，及WPMF世界超輕量級冠軍，更創下41場比賽，34勝（18KO）6負的佳績。不過，在擂台下的小笠原瑛作，卻有着陽光男孩柔情一面，尤其是對着貓主子時，他那暖男微笑令網民們都瘋了，大讚他是最強小鮮肉！

點擊圖片放大看，擂台上的肌肉男，回家對着喵主子時，卻是柔情似水，完全兩個樣！

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作為廿四孝貓奴，在小笠原瑛作的IG裏，除了可看到他在擂台的英姿外，還能看到不少他與萌貓的合照。與擂台上強悍的形象相比，他回到家面對喵主子時，是完全變了另一個樣子。

不僅會傻傻地對喵主子露出暖男微笑，還會常常對貓咪說話，練習時也讓貓咪在旁監督，實在是個貨真價實的資深貓奴！天然呆配上擂台上的強烈反差，網民們都被征服了！

▼▼同場加映：台灣有貓主日前在社交平台表示，有天他替家中虎斑貓「飆哥」洗澡後，將牠先困籠中等乾身，誰料飆哥非常不滿，下秒竟然使出少林絕學「大力金剛腿」，一腳就把籠子踹開！飆哥的雄風令全家人嚇呆，網民更指牠可以參加東京奧運，腳力比跆拳道金牌還要強！▼▼



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▼▼同場加映：這隻和水有着不解緣的貓咪叫Marlin，牠與爸媽和家中毛孩兄弟們，一起在美國生活。Marlin平日最喜歡的活動，是與爸媽一起去看海、坐船、釣魚以及游水！每當看到碧綠的大海時，牠就會情不自禁一躍而起，投身到汪洋大海裏。如果，奧運會有貓咪游泳項目，相信Marlin一定可以取得佳績！▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓咪Marlin為何不怕水呢？

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