流浪貓｜獸醫倡安樂死姐姐堅拒　唐貓報答不殺之恩　結局超感人

「如果你活下來了，我一定會說服家人，讓這裡成為你永遠的家。」

台灣貓主方小姐日前在社交平台表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。



兩個月大的阿吉，雙腳癱瘓。（Instagram＠maju__cat）

貓主方小姐接受《香港01》訪問時憶述，阿吉被她救起時狀況很差，不停喘氣，雙腳已癱瘓，醫生推斷牠可能是被打傷，建議安樂死，否則也撐不了幾天。 那時阿吉全身顫抖，張大眼睛直勾勾的望著她，眼神滿是絕望，方小姐只能一直鼓勵牠。「但摸著牠的我，卻在決定牠的一生，是否將在今天劃下句點。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內心非常矛盾的方小姐，最後還是把牠帶回家。在回家的路上，她抱著裝著阿吉的紙箱哭了，緩緩的跟牠說：「你要加油，如果你活下來了，我一定會說服家人，讓這裡成為你永遠的家。」

兩年來，方小姐天天都要替阿吉擠三次大小便，更要抱牠上下床，即使方小姐完全不介意為愛貓默默付出，但原來阿吉一直看在眼內，更決定要報答姐姐的救命之恩！

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對於阿吉堅毅不屈的精神，方小姐指幸好當初沒有放棄牠，能看到牠慢慢的成長，向前努力的活著，真的很欣慰又感動，希望牠可以一直好好的。她亦寄予同路人，有時候，當我們覺得沒有希望時，先不要急著放棄，生命會尋找自己的方向，癱瘓貓不是只有安樂死的選擇。

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