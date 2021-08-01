唐貓清晨叼一疊金銀衣紙上床　隔天再送驚嚇大禮　媽：死亡暗示？

常說貓咪是有靈性的動物。

台灣有一隻超孝順的貓咪「本丸」，日前為媽媽送上一份非一般大禮，令媽媽完全嚇呆！事緣有天主人起床後，發現愛貓叼了一疊金銀衣紙，塞在她的棉被裹面！隔天本丸再奉上驚嚇大禮，媽媽看到此死亡暗示後，崩潰指「是要送我走了嗎？」



日前本丸叼了一疊金銀衣紙上床！（受訪者提供）

貓主林雅音接受《香港01》訪問時表示，六個月大的本丸個性黏人，很頑皮，最愛找貓姐姐打架：「當初我在社團找三色貓，後來突然有人直接找我，是不是想養三色！我就去收養了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀尚小的本丸正值磨牙期，平時超愛咬東西，常常都咬住食物及小強周圍走，媽媽已經習以為常。誰知這天主人起床，赫然發現本丸將一疊疊的金銀衣紙，塞進棉被入面，「當下其實就有點心寒的！」隔天媽媽下班回來後，再發現死亡大禮，令她不禁指，「是要送我走了嗎？」

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟本丸為媽媽送上什麼死亡大禮？▾▾▾



+ 68

網民看到本丸的孝順舉動，紛紛笑指「明天就聽到牠會說話了……火來了，要跑哦」、「我ok，您先行」、「注意是不是牠本人摺的」、「牠只是想幫你添福、添壽、添財而已」、「往生後…...不用...…擔心.…..」、「壽衣也要準備一下」、「注意不要讓牠拿到打火機」、「確認一下自己是不是真的活著？」、「檢視一下保單」、「提醒你農曆7月快到了」、「下次就會幫你挑日子了」、「半夜如果睡到一半呼吸困難，放心，主子在超渡你」。

▼▼同場加映：台灣有貓義工表示，早前剛暫托了一隻懷孕貓咪「小橘」，醫生指牠會在一星期內生產。有天半夜，小橘突然在她的床頭邊異常亂叫，而且肚子起伏不斷用力，義工驚覺小橘要生了，下意識摸黑伸手去接貓寶寶。誰料開燈之後，她發現小橘生下4個熱騰騰的「黃金寶寶」，即時崩潰！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟小橘生下什麼熱騰騰的「黃金寶寶」？▾▾▾



+ 35

點擊連結看全文：懷孕唐貓半夜狂叫義工摸黑接生 下秒開燈見４個「黃金寶寶」崩潰

▼▼同場加映：台灣貓奴Peach Chen，在家中養了隻6歲大的美國短毛貓露比。但原來露比有個不平凡的身世，舊主人曾因懷孕將牠棄養，而且牠還曾出現過分離焦慮的情況。但新媽媽Peach用愛令牠改變，牠也知恩圖報，送上了一個特大驚喜。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪露比，為這個家帶來怎樣的福氣呢？▾▾▾】



+ 13

點擊連結看全文：美國短毛貓被懷孕前主人棄養 新媽接手養 牠報恩回饋人生大驚喜