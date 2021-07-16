唐貓｜弟發脾氣扯媽衣服兼搶枕頭　喵下秒葉問上身嚇呆全家人

貓咪發火，非同小可。

台灣有貓主在社交平台表示，日前4歲的兒子突然發脾氣，不停哭鬧並狂扯媽媽衣服，躺在沙發上休息的媽媽完全不想理他。誰知坐在旁邊的唐貓「芭蕾」一直看在眼裏，即時葉問上身，出手教訓弟弟，一家人見狀看不禁嚇呆，媽媽更指「沒有白養你了」！



芭蕾是家中的管家婆。（受訪者提供）

貓主巫小姐接受《香港01》訪問時表示，芭蕾大約5歲，很愛撒嬌，當看到大人抱小孩及嬰兒時，會一直喵喵叫、黏在身邊，牠亦會跟家裏一歲半的妹妹互瞪，常常爭寵。芭蕾在家人面前有點兇及任性，但當看到外人時，就會躲起來發抖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前媽媽躺在沙發上休息，突然弟弟鬧脾氣，不斷拉扯她的衣服，大聲哭鬧。「我正在看電視，跟家人聊天，他因為無聊，要搶我的枕頭，我不想理他。」默默坐在一旁的芭蕾，疑似不滿無理取鬧的弟弟，忽然葉問上身教訓他！

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網民看到貓咪發火後，紛紛笑指：「奴才教不動的屁孩，主子幫你教」、「你有沒有發現當養了貓咪之後，就很想放養親生的了，因為會覺得貓咪比親生的還貼心」、「芭蕾：媽媽，沒事，我只是覺得好吵」、「很棒耶！這就是聽不聽得懂人話的差別」、「看完後覺得我該來養貓了」、「是正義的鐵拳啊！」、「原來家長不能體罰都交給貓家長就好了」、「芭蕾：閃開，讓專業的來！」

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，習慣吃銀絲卷時，會加煉奶及吞拿魚。早前他眼殘誤把家中唐貓「奶油」的400億乳酸菌貓肉泥當成煉奶食，入口時完全不覺有異樣，一小時後，他落得超悲壯的下場……▼▼



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▼▼同場加映：毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼



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