退役軍人留阿富汗守護200隻貓狗　塔利班暴行令他或忍痛安樂毛孩

阿富汗局勢受到全球關注，塔利班日前8月15日攻入首都喀布爾後，引發大批民眾湧去機場，望能登機離開，但一名退役軍人Pen Farthing卻甘願為200隻毛孩留守阿富汗！他在當地開設收容所超過十年，多年來拯救過千隻毛孩，惟現在塔利班入城，令他可能逼不得己，要忍痛安樂死牠們。



Pen Farthing在阿富汗成立動物收容所，拯救毛孩。（Instagram＠penfarthing）

Pen Farthing現年52歲，他是英國皇家海軍陸戰隊退役的軍人，2006年駐阿富汗時，他在鎮中分隔兩隻打架的小狗，其中一隻狗狗就跟隨他整整半年，從此展開了他與狗狗的不解緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pen Farthing之後在阿富汗成立動物救援組織「Nowzad」，希望提高當地對動物福利的認識，他曾幫助1600位軍人與他們的貓狗團聚，多年來Nowzad亦拯救過千隻流浪貓狗及被虐待的驢等等，現時收容所有超過140隻狗及40隻貓。

日前塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，Pen Farthing非常擔心團隊以及近200隻毛孩的安全，當想起塔利班對動物的暴行，更令他可能要忍痛安樂死貓狗......

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目前塔利班已經進駐收容所旁邊的大樓，對於Pen Farthing、Nowzad圑隊及毛孩們來說，處境非常危險，Pen Farthing提到，現時當地的對外聯繫變得比較困難，不論是網絡訊息或電話都被限制，他希望可以眾籌到英鎊20萬元（約港幣215萬元），與71位同事、其家屬及毛孩一起回英國。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



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▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



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