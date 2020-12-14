愛犬離世，主人定必難以接受，如果發現狗狗生前留下一份禮物給你，你又會有什麼感受？ 台灣狗主早前在社交平台表示，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，媽媽才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。

小朋友性格溫柔乖巧。（受訪者提供）

狗主楊楊接受《香港01》訪問時表示，金毛尋回犬「小朋友」一直身體健康，但在牠15歲時，突然癲癇發作，獸醫指原來狗狗有腦膜瘤，但因小朋友體型太大，所有醫生都不願意冒風險做開腦手術，最後只能採取安寧治療，口服化療藥來控制癲癇。對於愛犬時日無多，楊楊：「我感到很抱歉，我真的很努力想救牠，但我無能為力。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

患病期間，狗狗突然返老還童，性格變得像個孩子一樣，整日黏著媽媽，眼睛亦總離不開她。小朋友好像知道自己生命每日在倒數，特別珍惜與媽媽相處的日子，牠亦明白倘若自己離世，媽媽一定會哭得死去活來，並會怪責自己。所以小朋友一早就為媽媽準備了一份禮物，以另一個方式留在媽媽身邊……

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對於愛犬的暖心行為，楊楊表示感到很開心同時亦很難過：「那種感覺說不出，好像失而復得一樣， 雖然我看不到牠的樣子，但牠卻留了這個禮物給我，我很感動。原來小朋友從來沒有離開過，牠一直都在我身邊。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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