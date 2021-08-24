法國鬥牛犬｜爸朝夕思念離世愛犬　狗狗不捨他傷心　這天現身告別

你有沒有在心底裏正思念着誰？有時候觸景會傷情，縱使只是一朵白雲飄過。

這個令人心酸的小故事，來自德國。法國鬥牛犬Junior早前因病離開了，牠的主人Walter Ledermüller和Emanuele Tiburzio為此傷心了好一段日子。當滿以為心情已平伏下來時，卻在一個不經意的情況下，抬頭看到天空中飄過的白雲。這朵白雲像是有五官，和法鬥Junior生前的樣子十分相似，令兩位主人頓時淚崩。



爸爸實在沒法相信，曾經每天在身邊陪他唱歌的法鬥Junior，如今已去了彩虹橋。（ig@junior.bulldog）

法國鬥牛犬Junior在互聯絡上一直是相當受關注，因為牠曾與主人合唱多首流行歌而爆紅。當中最出名的，是牠伴着主人唱着《Diamond》、《Let It Go》等名曲，在YouTube上大受歡迎。

可惜，法鬥Junior在今年3月時因中風引致併發症，去了彩虹橋。兩位主人都相當傷心。在沈澱了一段時間後，滿以為傷心的情緒已轉化。沒想到這天抬頭看上去，卻見到一朵白雲，形狀像極了已離開的法鬥Junior，結果壓抑多時的情緒，在一瞬間崩潰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大家，這朵白雲真的很像法鬥Junior嗎？或許真的是睹雲思狗，情緒在一秒爆開。

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在「Junior - Bulldog」這個FB專頁裏，爸爸仍不時分享Junior的舊相片，以表達他愛犬的思念。曾經，一起經歷過的，都留在相片裏，或許是開心，或許是失意，但都有Junior陪在左右。如今，每張相片都令人心碎，但爸爸表示會振作起來的，要Junior不用擔心。

網民們看到這極像Junior的白雲後，也留言表示這是Junior在報平安，要爸爸不要太傷心，牠在彩虹橋裏活得很好呢！「一定是Junior，牠在向你報平安」、「Junior想說：想我的時候，可以抬頭看看天空」、「Junior一定也很想念你們」、「白雲也在笑呢！Junior在彩虹橋裏，一定是生活得很好」。

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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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