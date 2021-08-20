喪子狗媽遇上10隻孤兒狗　下秒即做出人性舉動　義工感動流淚

母愛的偉大，可以衝破一切隔膜。

在美國，有動保組織救起了一隻懷孕母狗，可惜牠在生產不久後就去了彩虹橋，獨留10隻幼犬沒人照顧。雖然義工已輪班去幫忙餵奶，想做好媽媽角色，但實在忙不過氣來。這時，有義工想起，早前曾有一隻母狗，牠的孩子們全都夭折，顯得悶悶不樂，不知能否讓牠來照顧這些小孤雛。



美國明尼蘇達州的動物救援組織Ruff Start Rescue，近日分享了一段充滿母愛的故事。一隻棕色的狗媽媽Poppy，最近分娩了，並誕下10隻可愛的小寶寶。可是，狗媽媽因心絲蟲問題以及其他併發症，在產後不足30小時便去世了。

雖然義工Lexi Ruhland Johnson和丈夫努力嘗試照顧10隻小狗，但每3小時便要起床一次平均餵完牠們已花去1個半小時，根本沒去入睡。幸好，有其他義工想到，早前有隻叫Pepper的黑色狗媽媽，牠生下來的寶寶卻全都夭折，令牠很是沮喪。於是，黑狗媽媽與10隻小狗的配對，便開始了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟黑狗Pepper在遇上這10隻小孤雛時，會有什麼反應呢？

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Lexi表示，「雖然我們可以幫忙替小狗餵奶，但對牠們來說，有媽媽照顧才是最好的。而Pepper的出現，牠不僅能餵幼犬，還能教導牠們狗的行為，這是人類所做不到的！我很是感動，我相信在天堂的Poppy，一定也會很感激Pepper這個代母，牠會把愛分給每個孩子，不會讓牠們餓着！」

當網民們看到Lexi的經歷後，也替她捏了一把汗，相信她這幾周的心情， 一定如坐在過山車般緊張。幸好，最終小狗們有媽媽了，母愛真是偉大。「真的是奇蹟的緣分」、「或許，上天早已預備，Poppy在天國，也會替Pepper和寶寶們送上祝福！」、「一個神奇的相遇故事，冥冥之中自有安排！」、「母愛的偉大，是無分彼此！」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中唐狗「吉祥」一直有牽繩恐懼，每次要牽繩出門時，牠都會全身發抖，變成石像，原來一切都是因為吉祥有一段悲傷的過往經歷，當時媽媽得悉此件慘事後，更決定即時領養牠。▼▼



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▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟旺福如何成為救命汪！▼▼



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