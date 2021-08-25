唐貓｜橘貓喵叫求關注　媽回頭見變種「梅花鹿」　滿身斑點超驚喜

不少貓咪身上都有著漂亮的花紋，令貓主著迷。

台灣網民近月領養了一隻親人的虎斑橘貓，牠時常都會喵喵叫，要家人陪牠玩耍。這天牠如常喵叫求主人關注，沒想到她一回頭，就見這隻小小的虎斑貓變種成「梅花鹿」！到底牠發生了什麼事呢？



台灣網民哈咪早前收養了一隻橘色的貓咪「顏局」，牠原本是鄰居撿到的貓咪，並託她幫忙照顧，她看到顏局楚楚可憐，而且眼睛受感染，看起來快要失明，於是立即帶牠看醫生，也決定要收養。幸好得哈咪悉心照顧後，顏局的眼睛已經回復正常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

顏局的性格親人、乖巧，就連醫生也大讚牠是乖乖貓。牠時常都會對家人喵喵叫，希望引起大家的注意，要大家一起陪牠玩。這天下午，哈咪埋頭工作的時候，顏局又在喵喵想叫她一起玩，她回頭就發現顏局變了一隻梅花鹿？到底是怎麼回事呢！

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哈咪把顏局可愛的照片分享到facebook，不少網民也留言讚好，指出：「以為是小鹿斑比」、「有點像菠蘿包」、「好特別的毛色」、「剛烤好的菠蘿包」！大家覺得牠有像小鹿嗎？

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在facebook群組中分享了一張照片，內容是貓咪「該逼」和爸爸的合照對比圖，可見照片中的一人一貓都出現了典型的幸福肥情況，媽失笑說究竟這五年他們經歷了什麼。▼▼



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