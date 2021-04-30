唐貓下秒將被工人吃掉　暖男從死神手中救　5年後牠變「大氣球」

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-04-30 11:50

原來除了戀愛，幸福肥也會出現在主人和毛孩子的身上。 台灣一名網民近日在facebook群組中分享了一張照片，內容是貓咪「該逼」和爸爸的合照對比圖，可見照片中的一人一貓都出現了典型的幸福肥情況，媽失笑說究竟這五年他們經歷了什麼。

（fb@王鈴惠）

媽媽王鈴惠日前在社交媒體上分享了一張貓咪「該逼」和爸爸的合照對比圖，只見5年前的該逼體重不到3kg，有著貓咪傲人的瘦削身材。

然而，該逼的身材一發不可收拾，5年內爆增至10kg，原本修長的四肢變得又胖又短，以及明顯的輪廓也在肥肉下煙消雲散，連該逼身上的花紋也變得難以辨認，而旁邊的爸爸也連帶一起變得幸福肥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽在接受《香港01》訪問時表示，該逼是一隻很貼心的唐貓，只要能吃、能睡、能喝其他什麼都可以，但牠卻很介意別人說牠胖，每次說起牠都會用很厭世的眼神看著你。媽媽笑言一直很希望該逼變成龍貓，所以一開始為他發胖而感到興奮，然而當他真的變胖10kg的時候就開始擔心他的健康。

許多網友看到對比照後紛紛笑言說，「好大一顆氣球」、「確定事同一隻嗎」、「2位是誤闖阿嬤家？」、「遇到詐騙集團成員」、「人也跟著變大了」、「我能想到最浪漫的事～就是和你一起慢慢變胖」、「這叫做體重只進不退」、「一起發福哈哈哈」。

▼▼同場加映：在俄羅斯有司機開車經過公路時，發現路旁有隻被大雨淋濕的德國牧羊犬，本來她已驅車遠去，但腦海中縈迴着狗狗可憐樣子，於是開車折返，並救起了狗狗。她更將狗狗送到最近的動保組織手裏，並揭發狗狗原來有悲慘身世。▼▼

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點擊連結看全文：德國牧羊犬被打安樂死針後埋葬 牠拒絕死神召喚 竟從泥土中復活

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸？】

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