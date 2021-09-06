唐貓｜婆婆揚言：帶喵回去就放生　3天後孫女見監視器驚人畫面

再一次證明貓星人的魅力是無人能擋！

台灣一位貓主在社交平台表示，早前她跟愛貓「Momo」搬回外婆家居住，但外婆非常討厭動物，曾揚言如果孫女帶貓回去，就會捉牠去放生。所以她時常會看監視器，觀察外婆的一舉一動，這天她竟然在監視器，看到驚人一幕，完全嚇呆！



Momo個性親人，很愛撒嬌。（受訪者提供）

貓主棠棠接受《香港01》訪問時表示，Momo剛滿一歲，當初她是在陽台窗戶發現牠：「那時牠才剛出生，也還沒開眼，頭卻卡在窗戶的欄杆裏，如果我那時候沒救牠，牠早就沒命了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

棠棠從小就親自餵Momo飲奶，已經視牠為親兒子一樣，原本她是在外面租房子，日前搬回外婆家暫住，惟因外婆有潔癖，覺得寵物會掉毛，故曾指如果棠棠帶Momo回去，就會將牠放生。此番說話逼使棠棠無時無刻都在看監視器，結果三天後，她看到眼前的嚇人畫面……

點擊圖片放大看，究竟Momo回外婆家後，遇到什麼驚人事情？



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網民看到監視器畫面後，紛紛指「千萬不要忤逆阿嬤，我怕原PO的戶籍會被踢出去」、「然後還被拍到......」、「嘴巴說不要，鼻子倒是很誠實嘛！」、「為了證明吸貓可以戒得掉，我也去吸貓，可是後來發現真的很難戒」、「我媽一開始叫我養在自己房間，現在最常在她身上......」、「而且阿嬤居然知道要吸後腦勺......最精華的地方啊！」、「我爸是這樣，說不喜歡貓，說貓眼神很邪，結果被我姐發現他都跑去我們房間跟貓玩」、「假期結束，要帶貓回家，還會聽到超多奇妙理由，叫我自己回台中，貓咪留高雄」。

▼ ▼ 同場加映：或許當初不太想養貓，但把貓帶回家後會令你有改變。在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼ ▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟遇襲的小黑貓，最終命運如何？▼▼

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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼ ▼ 同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？▼ ▼



【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】



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