貓狗把浣熊當成首領　全因牠擁有特權　可隨意進出這地方

人總是會偏心，很難一視同仁，就連對待家中毛孩，隨時也有分別。

這個俄羅斯家庭，家中便有3隻毛孩，分別是浣熊、貓和狗。但牠們在家裏的地方明顯有差異，只見浣熊身形特別肥大，常常霸氣地坐着、躺着吃東西，完全是家中老大。另外，貓狗們總是相當敬重這浣熊，因牠有特權可以出入一個禁地，令貓狗們羨慕不已。



三兄弟有福同享。（tiktok@raccons_mark.nusha）

這隻擁有特權的浣熊叫Mark，生活在俄羅斯一個家庭裏。牠還有好朋友貓咪Shizik以及狗狗Luna。３隻毛孩感情相當要好，甚至連食物都可以共同分享。

不過，當你仔細看Mark的TikTok帳號時，會發現貓狗對浣熊總是帶着幾分敬意，而且每張相片都以Mark為主角。原來，Mark在家中地位特別崇高，牠更可以自己進出一個貓狗們渴望去的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟浣熊可以進出哪個地方，令貓狗們都很是羨慕。

+ 32

Mark是隻很有魅力的浣熊，家裏的貓狗都對牠很信任。媽媽不在的話，Mark便擔當起大哥哥的身份，會去照顧貓狗。尤其是狗狗Luna，當Mark施展摸頭殺時，狗狗便完全被馴服。

網民看到3隻毛孩能如此相愛，都感到很是羨慕。「掌握食物的人掌握權力！」、「很有愛的畫面」、「我也想被浣熊投食」、「這個摸頭殺我可以」、「怎樣才能教到這麼乖巧的？」

▼▼同場加映：外國一名女子3年前撿了一隻只有4星期大的小浣熊回家，當時小浣熊除了飢餓外還全身脫水，在野外難以生存。幸好她媽媽有飼養浣熊的經驗，在倆人的細心照顧下，小浣熊回復健康並回到野外。沒想到，這隻小浣熊竟無忘恩情一直堅持用「愛的方式」來報答她們！▼▼



▾點擊圖片放大看：到底小浣熊用什麼方法報恩呢？▾

+ 20

點擊連結看全文：脫水浣熊被棄路邊媽急救起 三年間堅持用愛的方式報恩

▼▼同場加映：在美國有一個家庭，家裏養了一隻金毛尋回犬G-Bro。11年前，因一次意外的機會，他們救起了一隻小鹿Buttons，並讓小金和小鹿成了好朋友。小鹿回到大自然後，這10年來仍不時回來探望小金，最近牠更帶來了神秘禮物，令全家人都感到驚喜。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟小鹿帶了什麼禮物來，令全家人都感到很興奮呢？▾▾▾



+ 26

點擊連結看全文：金毛尋回犬｜小鹿感激汪教曉生活技能 11年後帶來神秘禮物報恩