金毛尋回犬｜小鹿感激汪教曉生活技能　11年後帶來神秘禮物報恩

動物間的友誼，總是令人意想不到。

這次要介紹的，是一隻金毛尋回犬與一隻小鹿的跨物種友誼故事。在美國有一個家庭，家裏養了一隻金毛尋回犬G-Bro。11年前，因一次意外的機會，他們救起了一隻小鹿Buttons，並讓小金和小鹿成了好朋友。但由於希望小鹿能在大自然環境裏成長，因此沒有留牠在家裏。但沒想到，小鹿回到大自然後，這10年來仍不時回來探望小金，最近牠更帶來了神秘禮物，令全家人都感到驚喜。



11年來，小鹿不時都有來找小金玩，牠們的友誼，沒因種類不同而有隔閡。（ig@brownhikingtrails）

這個故事的主角，是金毛尋回犬G-Bro，以及被救起的小鹿Buttons。在11年前，小金G-Bro的家人遇到一隻小鹿，當時鹿媽媽在車禍中喪命，獨留小鹿Buttons。小鹿Buttons沒有受傷太大的傷，在照顧牠一段日子後，由於不想讓Buttons成為寵物失去覓食本能，因此決定在牠康復後便放回野外。

只是，令人感到意外的，是小金G-Bro與小鹿Buttons在相處的短短日子裏，已結下了深厚感情。縱使Buttons回到樹林生活後，仍不時會回來找G-Bro玩，牠們的友誼持續了10多年。最近，Buttons更帶同神秘禮物前來，令G-Bro全家都感到很驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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今時今日，G-Bro還會經常跟Buttons和牠的小鹿寶寶們一起去樹林裏散步。牠們間的友誼，在這11年間不斷加深，實在難能可貴。網民對於G-Bro與Buttons的跨物種友誼感到很有興趣，不知牠們之間是否能用言言來溝通。但其實只要真心待好朋友，就算不用言語，也能彼此心意相通的。

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