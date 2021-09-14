要養貓就搬出去！女兒帶貓離家　母女冷戰半年　靠曼基貓一招破冰

再次證明喵星人的魅力，根本沒人可擋！

台灣有網民半年前先斬後奏帶了貓回家，結果遭母親極力反對，最終甚至搬出去住。母女冷戰半年，最終喵星人憑牠的神秘力量，將她母親融化，改變冷戰半年的局面。



曼基貓弟弟表示：要和婆婆冰釋前嫌，就交給我吧！（ig@_hanamiru_）

這個故事由4隻貓咪的主人「哈娜媽」所分享出來。她指當初由於先斬後奏強行要將貓咪帶回家，結果與母親發生不愉快事件。當時母親揚言要她一星期內把貓咪送走，不然就搬出去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最終，哈娜媽一氣之下，在7天內真的帶着貓咪搬了出去住，和母親更冷戰了差不多半年。不過，喵星人自有牠們的魅力，尤其是曼基貓弟弟，牠雖然手短腳短，但自有牠過人魅力，瞬間成為她母親的最愛乖孫！

點擊圖片放大看，究竟曼基貓用什麼方法，令兩母女之間的冰牆得以融化呢？

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哈娜媽表示母親現在已和家中4隻貓咪打成一片，「和我們家貓咪相處後發現，跟以往對貓咪的印象不一樣。不僅不會亂抓不會咬人，還很親人愛撒嬌！」現在媽媽除了常常和哈娜媽聊貓咪日常事外，還會主動煲湯帶上來給牠們飲呢！

▼▼台灣有貓主早前在社交平台分享，日前他邀請了心儀女生回家，原以為有進一步發展，誰知他在廁所大便時，因為沒有關廁門，即時被她罵變態！貓主慨嘆表示：「又失戀了，算了，我放下了......」但原來事件背後是有莫大冤情！▼▼



▾點擊圖片放大看，究竟此則變態事件背後有什麼冤情?▾

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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，咖啡豆味道突變的原因！▾▾▾



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