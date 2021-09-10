三色貓失蹤數天暖女怕牠遇害　用都市傳說尋貓　翌日竟主動找上門

撰文：龔婕婷
出版：更新：

在你需要的時候，社區中總有一間貓咪事務所喔！
台灣一名網民的雪橇犬在一次機緣巧合下，拯救一隻被流浪狗追擊的小貓咪，一狗一貓便從此結緣。有一天，這隻貓咪卻離奇失蹤了，她擔心貓咪已經遭遇不測。這時她想起關於尋貓的都市傳說，在沒辦法之下她決定出此下策，沒想到隔天一早貓咪竟出現在家門口，彷彿在問：「妳找我嗎？」

蔣小姐表示因為雪橇狗「胖妹」的救命之恩，三花貓「阿咪」便從此賴上了牠！（fb＠野狼&狐狸&小綿羊）

蔣小姐在接受《香港01》訪問時表示，她帶著家中的雪橇狗「胖妹」散步時，遇上三色貓「阿咪」。當時，流浪狗們正追著年幼的阿咪，牠受驚躲到她們身後的車底。胖妹和衝來的流浪狗們對峙了好一會兒後，牠們便自討沒趣地走了，從此阿咪便把胖妹當成救命恩人，天天跟著胖妹！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，阿咪一連失蹤了好幾日，令蔣小姐非常擔心。此時，她看到了社區中的貓老大，也想起關於尋貓的「都市傳說」，情急之下她決定一試！沒想到，隔天她一打開門，便看到阿咪在自家門口前等她餵飯！

▾點擊圖片放大看： 到底這個尋貓的都市傳說是什麼！▾

+21

蔣小姐表示阿咪非常乖巧，她家門口有個水溝，夏天常常會有蟑螂跑出來，甚至還會跑進家裏。但自從阿咪來了之後，那些蟑螂基本上都已經死在騎樓，今年在家幾乎沒有看到蟑螂。

兩小貓被義工帶走絕育送養　貓媽痛失寶寶每天上門哭著做一件傻事黑白貓失常狂壓媽左胸不願離開　隔天她睡醒才發現出大事招財橘貓突然搶走地上彩票　兩天後媽收到驚喜消息：要買肉肉了流浪貓｜黑白喵去診所針灸竟遇失散兄弟　相似度99%全部人都圍觀

說到和阿咪的相遇，蔣小姐覺得可能這就是緣分吧！雖然因為胖妹老紀大身體一直出狀況，經濟因素不允許下未能收編阿咪，但蔣小姐表示她非常珍惜和阿咪的緣分！幸好，她們的社區對貓咪是友善的，也有不少人會餵流浪動物。

▼▼同場加映：毛孩的嗅覺比人類靈敏得多，許多時牠們更能察覺到一些人體內的微細變化，並向主人發出警告訊號。美國貓奴Kate King-Scribbins早前發現，家中黑白貓Oggy行為出現異常，雖然平日也會黏在身旁，但牠最近總是黏在她左胸前，壓着不肯走開，這引起了Kate的注意。▼▼

點擊圖片放大看，究竟黑白貓Oggy想向媽媽表達些什麼？如果不是牠壓到媽媽左胸，她便不會這麼快留意到身體出了問題。

+13

點擊連結看全文：黑白貓失常狂壓媽左胸不願離開　隔天她睡醒才發現出大事

▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼

點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

+32

點擊連結看全文：小黑貓離家出走媽遍尋不果　徬徨向公園流浪貓求助　結局......

寵物
動物熱話
唐貓
雪橇犬（哈奇）
發表評論...