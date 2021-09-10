三色貓失蹤數天暖女怕牠遇害　用都市傳說尋貓　翌日竟主動找上門

在你需要的時候，社區中總有一間貓咪事務所喔！

台灣一名網民的雪橇犬在一次機緣巧合下，拯救一隻被流浪狗追擊的小貓咪，一狗一貓便從此結緣。有一天，這隻貓咪卻離奇失蹤了，她擔心貓咪已經遭遇不測。這時她想起關於尋貓的都市傳說，在沒辦法之下她決定出此下策，沒想到隔天一早貓咪竟出現在家門口，彷彿在問：「妳找我嗎？」



蔣小姐表示因為雪橇狗「胖妹」的救命之恩，三花貓「阿咪」便從此賴上了牠！（fb＠野狼&狐狸&小綿羊）

蔣小姐在接受《香港01》訪問時表示，她帶著家中的雪橇狗「胖妹」散步時，遇上三色貓「阿咪」。當時，流浪狗們正追著年幼的阿咪，牠受驚躲到她們身後的車底。胖妹和衝來的流浪狗們對峙了好一會兒後，牠們便自討沒趣地走了，從此阿咪便把胖妹當成救命恩人，天天跟著胖妹！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，阿咪一連失蹤了好幾日，令蔣小姐非常擔心。此時，她看到了社區中的貓老大，也想起關於尋貓的「都市傳說」，情急之下她決定一試！沒想到，隔天她一打開門，便看到阿咪在自家門口前等她餵飯！

▾點擊圖片放大看： 到底這個尋貓的都市傳說是什麼！▾

+ 21

蔣小姐表示阿咪非常乖巧，她家門口有個水溝，夏天常常會有蟑螂跑出來，甚至還會跑進家裏。但自從阿咪來了之後，那些蟑螂基本上都已經死在騎樓，今年在家幾乎沒有看到蟑螂。

說到和阿咪的相遇，蔣小姐覺得可能這就是緣分吧！雖然因為胖妹老紀大身體一直出狀況，經濟因素不允許下未能收編阿咪，但蔣小姐表示她非常珍惜和阿咪的緣分！幸好，她們的社區對貓咪是友善的，也有不少人會餵流浪動物。

▼▼同場加映：毛孩的嗅覺比人類靈敏得多，許多時牠們更能察覺到一些人體內的微細變化，並向主人發出警告訊號。美國貓奴Kate King-Scribbins早前發現，家中黑白貓Oggy行為出現異常，雖然平日也會黏在身旁，但牠最近總是黏在她左胸前，壓着不肯走開，這引起了Kate的注意。▼▼



點擊圖片放大看，究竟黑白貓Oggy想向媽媽表達些什麼？如果不是牠壓到媽媽左胸，她便不會這麼快留意到身體出了問題。

+ 13

點擊連結看全文：黑白貓失常狂壓媽左胸不願離開 隔天她睡醒才發現出大事

▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

+ 32

點擊連結看全文：小黑貓離家出走媽遍尋不果 徬徨向公園流浪貓求助 結局......