小狗發育不全沒有前肢遭主人棄養　流落農場竟與迷路小豬瞬間戀上

毛孩間的跨種族友誼，總是如此簡單純真。

這個汪星人與小豬的故事，來自加拿大安大略省的Charlotte's Freedom Farm所分享出來。據農場的負責人Lauren Edwards表示，Winnie是隻先天發育不健全的小狗，牠沒有前肢因此遭前主人棄養。不過，來到農場後牠遇上了一隻小豬，從此成為密不可分的知心好友。



（Charlotte's Freedom Farm）

加拿大安大略省Charlotte's Freedom Farm的負責人Lauren Edwards，近日分享了他們農場裏，一隻小狗與小豬的溫馨友誼故事。

她表示，小狗Winnie因先天發育不健全沒有前肢，更遭主人棄養，隨後輾轉來到農場，而Wilma則是隻走失的迷路小豬。沒想到牠們在相遇後，竟會瞬間變得親密如此。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，小狗Winnie與小豬Wilma的關係有多甜密。

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Edwards留意到小狗Ｗinnie與小豬Wilma的感情十分要好，幾乎是形影不離，連睡覺也要黏在一起。不過，Wilma的體形在成長時會有很大變化，畢竟牠是隻豬，成長後體重會超過800磅，不知到哪時候，牠們的關係是否還能繼續？Edwards也很期待去見證，這段不一樣的友誼！

▼▼同場加映：這隻狗狗天生前腳便有異常情況，牠的前腳掌竟然是上下反轉了。雖然牠似乎已習慣，但每當看到牠走路時如此痛苦，動保組織的義工都很是心痛。最近，有大學獸醫學院答應，替小狗進行手術，最終結果會如何呢？▼▼



點擊圖片放大看，Siggi是否能順利完成這個高風險手術呢？牠的近況如何？

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▼▼同場加映：事件發生在本月（9月）中，有人發現一隻出生約2周的小奶狗，被一隻猴子抱著走，雖然村民有嘗試叫囂喝止，可惜沒成功攔截下來，最終猴子帶着小奶狗逃往樹林方向。▼▼



點擊圖片放大看，村民用什麼機智方法，才能成功奪回被擄走的小奶狗呢？

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