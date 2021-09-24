猴子入屋綁架兩星期大小奶狗　3天後村民合力憑機智方法成功救回

馬來西亞近日發生一宗猴子擄走小奶狗事件，幸好最終能成功將狗狗奪回。

事件發生在本月（9月）中，有人發現一隻出生約2周的小奶狗，被一隻猴子抱著走，雖然村民有嘗試叫囂喝止，可惜沒成功攔截下來，最終猴子帶着小奶狗逃往樹林方向。



猖狂的猴子闖進民居，更擄走了一隻小奶狗。（影片截圖）

這宗猴子擄走小奶狗事件，在馬來西亞當地引起高度討論，甚至有人認為應設法將猴子數量減少，以免影響到居民正常生活。

事件發生在9月中，馬來西亞的Taman Lestari Putra地區，有隻猴子闖進住宅區，並搶走了一隻出生約2周的小奶狗。當村民注意到時，牠已迅速爬上電線桿，在屋頂上逃竄並最終走回樹林。

接下來兩天，村民都有看到猴子抱着小狗，在民居間徘徊走動。但當村民靠近時，警戒心很高的猴子便會逃去。最終，村民請來有多年救援貓狗經驗的Francis Poh前來，並成功救回小奶狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然小狗受驚了好幾天，但幸好最終平安沒事。而當地居民很是憤恨，並表示家中食物時常被猴子偷走，沒想到現在連貓狗都竟然有安全危機，甚至有人要求採取射殺猴子等極端手段來解決問題。

不過，Francis Poh表示應該尊重動物的生命，不該為營救小狗就去傷害猴子。要人類和毛孩和平共處，其實是有許多方法的。

▼▼同場加映：這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



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