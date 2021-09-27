東方昇慶祝愛貓生日　道出養喵生活6大改變　貓尿共眠、屎味撈飯

網媒《100毛》藝人「東方昇」去年領養一隻唐貓「蚊滋」，加入貓奴行列，昨日（9月26日）他在社交平台分享，與蚊滋慶祝一歲生日的溫馨合照。他更娓娓道來養貓近一年後，生活上的6大轉變，當中包括與貓尿共眠，餐餐屎味餸飯，完全說穿了貓奴們的心聲！



東方昇早前慶祝愛貓蚊滋的一歲生日。（Instagram@wong_kar_wai）

去年聖誕節東方昇領養了兩個月大的蚊滋，牠樣子可愛，非常得意，深受東方昇寵愛，他更指蚊滋「係一份我會愛一世嘅禮物」。當時東方昇搞笑表示，蚊滋得意的原因，是牠十分喜歡在他的床上屙尿，「留意番，唔係瀨，係屙！搞到成日瞓覺都有浸尿味......」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

昨日（9月26日）東方昇在社交平台上載與蚊滋慶祝一歲生日的暖心合照，他為愛貓準備了一個很可愛的公主蛋糕，可見他視蚊滋為自己的掌上明珠。東方昇更情深表示，自從飼養蚊滋後，他的生活有了重大的改變，「我習慣咗冚住條有貓尿味嘅被瞓覺、我習慣咗每次食飯嘅時候，都會有陣屎味餸飯，因為佢專揀呢個時候屙屎。」他的爆笑分享，更令貓奴們超有共鳴！

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東方昇提到未養貓咪之前，覺得貓貓如果平均有10歲命，都算是頗為長命，但養了貓之後，他才發覺即使牠們有20歲命，自己都會嫌短，「因為養咗佢之後，我唔係養咗隻寵物，而係多咗個家人。希望蚊滋健健康康，長命百歲！因為我發覺我唔可以冇咗佢呀（啊）。」

▼▼同場加映：不少人養貓前，都會被貓咪可愛一面所吸引。不過當他們養貓後，就會發現牠的真面目！台灣漫畫家Monroe自2018年開始在網上分享愛貓「伍佰」的日常生活，伍佰的性格既貪吃、又愛裝可憐，不少網民看完都會心微笑。▼▼



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▼▼同場加映：時常有人指，貓咪是外星人，想要侵略地球，全因牠經常用萌樣擄獲貓主心。不過，貓咪的行為、習性，偶爾又令人難以理解。台灣漫畫家「貓日大神」他在今年初開始以漫畫跟網民分享貓咪的日常生活，把貓咪的行為舉止確切地繪畫出來，深受貓奴歡迎！▼▼



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