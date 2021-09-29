流浪貓｜暖男滂沱大雨遇落湯貓B　兩天過後才知撿到寶

大雨中能看到的動物或許不只蝸牛和青蛙喔！

日本一名網民早前在大雨警報的時候，在路邊發現一隻全身濕透且瑟瑟發抖的小貓。他再三確認附近沒有貓媽媽後，便決定把小貓撿回家。沒想到僅過了兩天，得到適當照顧的小貓便露出了牠可愛的真面目！



虎斑貓「Ame」被網民撿到的時候全身濕透，旁邊還有車輛經過，非常危險。（twitter@ochinekoame）

日本網民早前在大雨警報的時候，於家門前聽到隱約的叫聲，結果在30米外的道路上發現一隻全身濕透且瑟瑟發抖的小貓。他表示當時小貓的情況很不樂觀，牠已經不能走路，非常虛弱，加上路邊有不少車輛經過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果不理會這隻小奶貓的話，很有可能會死。因此網民立刻拿來毛巾，又用暖和的東西為牠保暖，希望能盡力幫助牠。最後貓咪在網民的照料下平安無事，更幫牠取名為「Ame」。沒想到僅過了兩天，這位網民便發現了這隻小貓的真面目！

▾▾點擊圖片放大看：到㡳這隻小奶貓的可愛真面目是怎樣的吧！▾▾

+ 19

網民家中因為有患有癌症的年老毛小孩，因此無法正式收編Ame。不過，他為Ame開設了Twitter專頁ochinekoame，一邊分享自己照顧Ame的日常，一邊為Ame物色最佳的父母。現在的Ame已是一隻健康又可愛的貓咪，希望牠能早日找到適合牠的家庭。

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示，去年她出外遊玩，遇到貓咪送養活動，於是上前跟其中一隻唐貓「默默」閒聊，並祝牠早日遇到好主人。後來她回家後，連續夢到默默四次，牠更在夢中含淚求人收養。網民每次夢醒後，都覺得夢境不可思議，心都酸溜溜的，最後她更下了一個重大決定，改變貓生。▼▼



▾點擊圖片放大看，究竟最後默默的結局會是怎樣？▾

+ 22

點擊連結看全文：流浪貓｜暖女祝唐貓早日遇好主人 回家4次夢見牠淚流求收養結局…

▼▼同場加映：台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。▼▼



點擊圖片放大看，這隻天使浪浪貓咪，為媽媽送上什麼大禮呢？

+ 29

點擊連結看全文：虎斑貓丨好心收留爛嘴流浪貓 半個月後給暖媽送6大驚喜報恩