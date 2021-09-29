貓咪身體長3顆腫瘤要開刀做手術　到廟宇參拜後　獸醫竟然說...

正所謂：「心誠則靈。」

台中復興宮日前在社交平台分享了貓咪「妹妹」的故事。妹妹最近一直顯得不舒服，經獸醫檢查後發現牠身上有三個腫瘤，而且無論是良性還是惡性，都必須開刀做手術。爸爸決定在妹妹開刀前，帶牠到廟宇參拜祈福，結果獸醫做最後檢查時，竟然說出令爸爸非常震驚的話！



妹妹來拜拜，要平安沒事呀！（facebook圖片：臺中復興宮）

貓咪「妹妹」最近時常顯得很不舒服，爸爸劉先生覺得不對勁，於是帶牠到獸醫診所檢查。豈料獸醫檢查之下，發現牠身體裏竟然有3顆腫瘤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

獸醫說，不管腫瘤是良性，還是惡性，妹妹都必須開刀做手術。爸爸擔心妹妹腫瘤屬惡性，於是在手術前的早上帶貓咪到台中市復興宮參拜，希望獲得神明指引。沒想到，神明不單保佑妹妹健康，還願意跟牠上契，妹妹在參拜期間也非常乖巧，沒有絲毫反抗。隨後，爸爸帶妹妹去醫院做手術，這時獸醫竟然爆出一句驚人的話......

▾▾▾點撃圖片放大：看醫生跟爸說了什麼驚人話▾▾▾

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台中復興宮把妹妹的故事分享到facebook，不少網民看到後都為妹妹打氣，紛紛留言對牠說「加油」，希望牠手術能順利渡過、收到好消息，幸好妹妹也不負眾望！

▼▼同場加映：這個感人的重逢故事，來自蘇格蘭的防止虐待動物協會（Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals，SSPCA）所分享出來。一隻叫Forbes的貓咪，在與主人失散10年後，竟然奇蹟被尋回。雖然牠長時間浪流，比從前瘦削了許多，但主人還是一眼就認出是牠！▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓咪Forbes做了什麼行為，令爸爸回憶殺湧現，幾乎要哭出來。

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點擊連結看全文：與愛貓失散10年爸秒認出 回家後一個撒嬌行為令他哭崩

▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟斑斑一家，最後能否安然無恙？▾▾▾



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