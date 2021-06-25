流浪貓｜懷孕唐貓媽媽被狗咬爆眼上門求救　獸醫緊急剖腹結局…

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-25 13:24

貓咪雖然不懂人話，但牠們都是有靈性，有感情的動物。 台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？

斑斑兩個月前，被狗咬爆左眼。（受訪者提供）

貓主黃小姐接受《香港01》訪問時表示，斑斑是一隻很貪吃的流浪貓，每天都會來她店鋪等她開門，已經餵了牠一年多。兩個月前，斑斑一連三天都無出現，黃小姐非常擔心，即使回家後，也一直查看店鋪的監視器，希望能看到牠的蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

某天黃小姐的兒子終於發現斑斑，原來牠躲在店外面廢棄的紙箱裏，「牠眼睛爆掉，鼻子嘴巴也撕裂了，幾乎毀容。我不忍心，就跟家人趕緊送牠去醫院，一路上我眼淚一直流，擔心牠救不了。」

抵達醫院後，獸醫觸診發現斑斑懷孕！「為了救媽媽，只能緊急剖腹，寶寶一出世，只有一隻微微在動，另外兩隻幾乎沒反應，一個醫生搶救寶寶，一個醫生幫媽媽縫合傷口，分兩頭同時進行......」

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黃小姐感動表示，斑斑很偉大，是盡責的媽媽，為了肚中的寶寶，努力逃回來跟她求救，很感恩貓咪遇到危險時，心裏有想到她。

網民看到這則暖心故事後，紛紛感動指，「這個故事是從疫情爆發後，讓人最感到心情愉快的，謝謝妳的大愛，你一定是天使」、「好感動啊！貓媽媽在危急時找妳求救，妳的愛心善舉保住她們一家子的幸福。」、「看貓媽只剩一眼睛，母愛不減，讓人特別憐憫之心！」。

▼▼同場加映：其他流浪貓咪感動故事！▼▼

▼▼在韓國，有一對情侶正要開車離開，但發現車底有隻貓咪趴着，無論怎樣發出響聲，又或是用食物利誘，牠還是一動也不動。他們最終找來動保組織與獸醫，揭開一個令人心酸的母貓喪子故事。▼▼

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▼▼在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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▼▼日前有網民表示，公司兩個月前突然出現一隻流浪黃貓上門討吃，員工們紛紛伸出援手，定時餵飼。之後黃貓突然神祕消失一天，不再定時上門，誰知一個月後貓咪竟然送上神秘禮物，令員工們非常驚訝！▼▼

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▼▼外國有屋主表示，幾個月前發現自家門前，出現一隻流浪黑貓。屋主準備了乾淨的食物及水給貓咪。黑貓警戒心很高，日子久了，牠慢慢開始信任屋主，每天都來討吃。後來， 黑貓突然消失，幾星期後，牠再次出現，並帶著神秘驚喜報恩！ ▼▼

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