俄羅斯｜骷髏狗倒吊窗台邊發出悲鳴　警方破門揭令人震驚真相

可以不愛，但請別傷害。

這宗令人髮指的消息，來自俄羅斯的一個小鎮。從影片截圖中可看到，一隻瘦削的狗，在窗台邊倒吊着。幸好有途人及時發現並找來長梯，才成功將狗狗救起。只是，當警方拍門了解情況時，才揭發這宗冷血事件！



被救起的狗狗，瘦得像只剩下骨頭，看到令人心痛。（Рада – собака из Тутаева）

俄羅斯的Tutaev，日前有隻狗狗試圖從公寓的窗台跳樓，結果半倒掛在護欄邊，情況相當危險。幸好附近居民見狀後，即時找來長梯，並爬上去助狗狗脫困。

當大家還不能理解，為何狗狗作出此舉動時，警方已破門而入，並揭發原來這是宗令人髮指的事件。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟這隻骷髏狗為何會倒吊在窗台邊，原來背藏着令人髮指的冷血真相。

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當地動保組織人士，已向警方提告Rada的主人虐待動物，而已有義工接管了Rada的監護權。義工指目前Rada的健康情況已經有所改善，每當有人靠近時，牠都會上前討摸，是隻很乖巧的狗狗。待牠完全康復時，便會開放認養。義工表示：我們希望牠能找到一個永遠的家，在那裏牠可以感受到愛和關懷！

▼▼同場加映：近日，在巴西一間獸醫診所分享了一個趣的救援故事。他們指本月初，有隻懷孕狗媽媽，來到獸醫診所門外徘徊，過程被監視器拍攝到。當時正好有獸醫外出，並將狗媽媽帶進診所讓牠分娩。然而，不久後一隻小黃狗出現在獸醫診所門外，還做出了一個人性舉動，令獸醫們不禁聯想到難道這是孩子們的爸？▼▼



點擊圖片放大看，究竟這黃狗做了什麼人性行為，令獸醫覺得牠是孩子們的爸爸呢？

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點擊連結看全文：流浪狗媽媽分娩前跑到獸醫診所門外求助 狗爸爸人性舉動全場感動

▼▼同場加映：事件發生在本月（9月）中，有人發現一隻出生約2周的小奶狗，被一隻猴子抱著走，雖然村民有嘗試叫囂喝止，可惜沒成功攔截下來，最終猴子帶着小奶狗逃往樹林方向。▼▼



點擊圖片放大看，村民用什麼機智方法，才能成功奪回被擄走的小奶狗呢？

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