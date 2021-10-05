唐貓｜同胎黑白貓姐弟養1年身型竟差1.5倍　貓姐整天被誤會是吃貨

人有高矮肥瘦，貓咪都一樣！

日本埼玉縣有位貓主，時常會把貓咪的日常生活放到Twitter跟大家分享。當中有一對黑白貓姐弟，牠們的身型落差超大，正當大家以為長得比較豐腴那位是姐姐時，貓主卻出來澄清：「大的那隻是弟弟。」令大家頓時傻眼。



這對黑白貓姐弟，小時候體型還差不多。（Twitter圖片：sai_nekoyashiki）

即使是同胎的貓咪，身型也有機會出現超大差異？日本有位網民經常都在Twitter分享家中貓咪的趣事。他在3年前收養了一對黑白貓姐弟，牠們的身世非常特別，是一位西班牙旅客到日本遊時發現，並好心地把牠們送到收容所。恰巧他家中的貓咪剛離世，於是就把兩隻小貓帶回家收養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻貓咪的感情非常好，時常都會黏在一起。 不過，牠們的身型卻有非常大的落差！正當大家以為身型較為巨大那隻才是姐姐時，貓主卻補充了一句：「同一天出生的姐弟，但是⋯⋯大的那隻是弟弟。」令無數網民感到驚訝！

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貓主把牠們的對比照放到Twitter上，部分網民留言指出：「牠們的食量都一樣嗎？」、「弟弟超巨型」、「弟弟是混了緬因貓吧？」也有不少網民分享家中愛貓的照片，表示遇到一樣的情況：「我家也是弟弟比較大隻。」

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



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▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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