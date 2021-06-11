唐貓生擒飛曱甴獻禮　媽怕得罪無奈讚叻　隔兩天牠敲門送恐怖活體

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-11 08:10

貓咪想法獨特，有時連主人都猜不透牠們，只可以默默配合。 本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。

兩隻貓咪最愛玩昆蟲。（受訪者提供）

貓主Helen接受《香港01》訪問時表示，家中養有兩隻貓咪及一隻唐狗，全部都是領養回來。黑貓「BuBu雞」性格溫柔可愛，經常生擒各種昆蟲；黃貓「BeBee豬」每次捉昆蟲時，只會在旁邊不停遊走，或者在BuBu雞捉完昆蟲後，伸手扮補刀，性格其實懶到出汁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Helen住在山上的寮屋，每逢打風落雨，蛇蟲鼠蟻就會蜂擁而出，甚至走入屋內躲避。早前她家中突然出現一隻巨型飛曱甴，貓咪們見狀，即時一掌捉住牠，想在媽媽面前邀功。Helen嚇到花容失色，內心不停說粗口，但怕若責怪牠們，貓貓會傷心，「我即刻搵紙巾執咗飛曱甴，不停讚佢哋好叻叻豬」。

兩日後的半夜，貓咪突然抓門，「我心諗，佢哋有咁好死想入嚟一齊瞓？」，Helen開門後，即時嚇呆……

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網民看到貓咪們的大禮之後，紛紛指「好叻豬呀，我嗰隻想捉隻飛蛾都跣腳」、「我都係住山區，上星期呢班叻豬都有戰績」、「有兩個貼身保鏢，仲有食唔完嘅刺身，真係好命」、「你要當住佢地面食左隻曱甴先做到朋友」、「比佢哋感動到，但首先要屋企有足夠嘅曱甴」、「我寧願佢哋同我一齊慘叫逃走，都唔好咬比我食」、「好羨慕，我屋企嗰四位都唔識捉曱甴嘅」、「母慈子孝，全家都好幸褔」。

▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，誰知結局竟然令網民笑瘋！▼▼

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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了一段影片，只見影片中的花貓流利地跳上床舖，並把口中的禮物放到床上，站在一旁的主子定睛一看，立刻嚇到崩潰大叫。然而，被點名的貓咪卻只繼續專心地盯著自己的心意。▼▼

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▼▼同場加映：不少流浪貓也會向人討吃，順道物色理想的貓奴。來自台灣的流浪貓「阿咪」不但成功為自己覓得好歸宿，更一次過帶了4隻小貓入門，名正言順地「求包養」，讓貓奴目瞪口呆。▼▼

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