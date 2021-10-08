貴婦狗｜老爺爺經常到店偷摸店長汪　老闆跟他聊天揭開洋蔥故事

希望越來越多人喜歡毛孩，待牠們更好。

這個暖心故事，來自台灣澎湖的蔡仁偉所分享出來。他是一家小食店的老闆，他最近發現一位老爺爺常來店裏摸狗，細談之下才得知他特別鍾愛店裏的貴婦狗是有心酸原因的！



一張相片，背後卻藏着令人動容往事。（受訪者提供）

這個令人動容的小故事，來自台灣澎湖的蔡仁偉在社交平台上分享出來。他是一家小食店的老闆，最近留意到有位老爺爺常常都來光顧，而且還會偷偷摸待在店裏的狗狗。

店裏有着4隻狗狗，但蔡先生留意到老爺爺鍾情於標準貴婦狗「黑皮」，每次來到都會溫柔地上前摸摸狗狗背。於是蔡先生便和老爺爺攀談起來，揭開了他這麼喜歡黑皮的原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，老爺爺特別鍾愛標準貴婦狗黑皮，原來藏着個令人動容的原因。

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作為寵物友善的小店，蔡先生表示其實也不容易，因為有貓狗在店裏，會嚇怕不少人，生意受到侷限。不過，蔡先生表示：「只要有人喜歡毛孩子，我就會一直堅持下去。」

網民看到蔡先生分享老爺爺來店裏摸狗狗的感人故事後，都大為感觸，表示要用行動支持來店裏光顧！「有你的大愛，那些寵物是幸福的」、「有機會去澎湖一定光顧貴店」、「對，不管別人怎麼看，日子是自己的，贊成作有善環境」、「友善寵物餐廳，必需支持挺起來」、「去澎湖還不去光顧到爆」、「好偉大的店家，身為澎湖人感到驕傲」。

▼▼同場加映：台灣一名網民不時都會在社交平台上分享和貴婦狗女兒「巧巧」的生活點滴，近日巧巧吃飯的時候突然罷食，更一動不動地看著旁邊的爸爸。於是這位廿四孝老爸只好使出絕招哄巧巧吃飯，而這幅有愛的畫面更被媽媽偷偷拍了下來，瞬間融化了一眾網民的心！▼▼



▾▾點擊圖片放大看：到底是爸爸使出了什麼絕招吧！▾▾

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▼▼同場加映：狗狗雖然不會說話，但牠們的一舉一動都在透露著牠愛你，有飼主表示她突然患上急性腸胃炎，上吐下瀉吃無法進食任何東西，於是直接被送進醫院急症室打點滴，回到家後貴婦狗 「小糯」似乎察覺到媽媽不舒服，於是悄悄送上牠最寶貴食物！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟小糯送什麼另類晚餐給媽媽？！▾▾▾



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