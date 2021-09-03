貴婦狗｜愛犬突然休克離世媽淚崩　兩年後憑「獨特記號」再續前緣

緣分是很奇妙的事，它總是不經意的就出現在你眼前。

這個令人感觸的故事，來自台灣台北貴婦狗主人Patty Chi在社交平台上所分享出來。她指今年家中小孩出生了，當看到牠的紅胎記時，便勾起一段往日回憶。她記得，在3年前愛犬姆姆離世前，曾和牠記下再續緣分的約定。



姆姆是隻常常臉帶笑容的狗狗，牠離開媽媽時只有8歲。（池嘻姆）

Patty Chi在接受《香港01》訪問時表示，愛犬姆姆是在2019年的10月去了彩虹橋。當時情況很突然，姆姆在吃東西吃到一半時，就突然休克倒在地上，雖然已盡速帶牠去獸醫診所，曾一度清醒過來，但再撐了3、4天後牠便離開了。

Patty在姆姆臨走前，一邊摸着仍有溫暖身軀的姆姆，希望能讓牠安心不要害怕，同時和牠約定，「我們的緣分不可能那麼快！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟媽媽和姆姆之下約定了什麼，令她看到兒子時，會覺得是姆姆回來了呢？

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網民看到這感人又神奇的重遇，都表示很驚訝。「人生最難的就是生離死」、「跟寶貝說這最後的幾句話時，媽咪的心，一定心如刀割」、「太好了，又見面了，好感動」、「全身起雞皮疙瘩的感動，真的回來找你了」、「有緣就會相見」、「好感動好心酸，真怕將來有一天要面對一樣的情景」。

▼▼同場加映：12歲的老西摩犬「雷諾」在離世前忽然染上惡習，會狂舔左手手腕，導致手腕的披毛都掉光，即使帶牠到醫院檢查，亦檢查不到原因，最終手腕帶著一個奇怪的記號離開。直至她的兒子出生，她在他左手手腕看到一個胎記，頓時明白霤諾那麼拼命舔手，是為了跟她說：「媽，我回來了！」▼▼



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▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



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