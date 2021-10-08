柴犬︱爸單車環島與狗狗分開一星期　重逢時汪大膽舉動媽差點氣暈

汪星人有多愛你，從牠的行為反應便可知一二。

本來高高興興地去接爸爸回家，沒想到柴犬「海苔」一個舉動，幾乎把媽媽氣暈！原來，爸爸獨個兒去了單車環島，分開一星期後，終於走到回家路上。媽媽還特意帶着海苔去迎接。沒想到，當海苔看到爸爸時，便急不及待的要衝上前，甚至做了一個小三的舉動！



媽媽表示，海苔最喜歡就是坐腳踏車溜達，因為不用牠自己走路呀！（受訪者提供）

這個看似溫馨，但又令媽媽感到無語的畫面，由台灣網民施婷婷於社交平台上分享出來。事緣爸爸在一星期前獨自去單車環島，快要回到家時便通知了媽媽。

於是媽媽便帶着4歲大的柴犬海苔去迎接，不料柴犬海苔一看到爸爸，便即時要衝上前撒嬌討摸，糾纏着爸爸又親又抱，甚至做了一個令媽媽側目的大膽動作！媽媽看到後不禁要說：「正宮後面站着看！到底要演多久！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟柴犬海苔做了什麼行為，令媽媽快要氣暈，更說了一句：「到底要演多久？」

+ 28

這隻地表最強小三海苔，究竟有沒有把媽媽放在眼裏呢！身為正宮的媽媽站在後方牽着繩子，頭上快要冒出火了！不過，正宮媽媽其實真的很愛錫這小三，這星期爸爸不在，全家人都不敢在海苔面前提起「爸爸」2字，因為擔心牠會想念爸爸，然後會一直找一直哭！

網民們對海苔這大膽行為後，深深感受到「不被愛的才是小三」！大家都留言表示，這小三也太強了！「海苔與爸爸才是真愛，媽媽是一場意外」、「也太閃了吧！」、「求正宮心理陰影面積」、「看到這畫面，心都融化了」、「太可愛了啦」、「太陽有點刺眼，要借副太陽眼鏡」。

▼▼同場加映：這4隻汪星人，來自台灣高雄。媽媽李妡蕾將一段令她很是感動的影片，分享到社交平台上，並得到不少網民大讚是孝順狗。在影片中，只見4隻狗狗都擠到大門前，像是在舉行着什麼神秘儀式。當時爸爸想了解情況並開了燈，卻遭汪星人不滿回瞪，像是在表示「這裏沒你的事！」▼▼



點擊圖片放大看，為何4隻狗狗都趴在大門前不去休息呢？原來藏着一個暖心原因。

+ 16

點擊連結看全文：柴犬｜睡到半夜發現4隻狗不見了 爸開燈發現汪守大門做神祕儀式

▼▼同場加映：台灣一名網民日前在社交網站上分享了一張柴犬婆婆燦笑的照片，並附文表示終於迎來了妹妹們開學的日子！事源因為疫情和暑假的關係，妹妹們留在家中的時間大增，而作為元老的柴犬婆婆，亦不幸被孩子們打斷了自己的養老生活。經過了幾個月的日夜相對，終於迎來了新生活！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：到底妹妹們開學，妮妮有多開心呢？▾▾▾

+ 17

點擊連結看全文：開學日｜柴犬養老生活被打斷整天愁眉不展 這天牠竟回復天使笑容