狼犬｜小女孩整天抱著大狗狗放閃　網民越看越不對勁：是野獸？

狗狗和狼在生物學上分類相近，有些混種的狗狗，身上可能也還留著一些狼的血統。最近一位日本網友，就分享了一段他與狼犬共同經歷的影片。



根據日本媒體「grape」報導，日本網友「nao_kun_wolfdog」最近在twitter上分享一段影片，裡頭是他所飼養的狼犬「Kunkun」和他的女兒相處的樣子。兩人相擁在一起，女兒也不時摸著Kunkun的頭，場面十分溫馨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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nao_kun_wolfdog表示，體型魁梧的Kunkun，身上混了狼、西伯利亞雪橇犬、德國牧羊犬等多種血統。也因為如此，所以牠和一般的狗狗比較起來，個性比較獨立，而且警戒心很強。然而養育中雖然遭遇了種種困難，但如今Kunkun與他們一家已經建立了感情，彼此互相信任。這段影片，正是最好的證明。

許多網友看了紛紛表示「好帥喔」、「好像『魔法公主』真人版」、「這就是為什麼我是狗派的」、「和女兒相處的樣子真可愛」、「好想給牠一個抱抱」、「雖然在撒嬌，但感覺是有危機會跑出來保護主人的那種性格」、「真的是太甜蜜太可愛了」、「簡直是繪本或動畫般的世界」。

▼▼同場加映：美國男子Max Strong在他的社交平台上，分享了與一隻大狗狗的互動，並引來不少人關注。當網民看到能與這麼大的狗狗互動，表示很是羨慕時。但突然有人發現，這應該不是什麼大狗，而是一隻不能養在家裏的野生動物！▼▼



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▼▼同場加映：俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！▼▼



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】