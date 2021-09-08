另類寵物｜以為媽抱紅色臘腸狗睡　網民見巨獸真身嚇到尖叫聲不斷

不少人都喜歡抱着毛孩入睡，但這主人抱着的毛孩似乎很不一樣。

起初大家還熱議，以為牠是隻無毛的臘腸狗，但仔細一看，實在不得了！網民們不禁驚呼：「這東西太有壓力，怕怕！」



這張溫馨的人寵合照相片，由美國聖地牙哥的網民所分享出來。在她的IG帳號macgyverlizard裏，全都是這隻紅色寵物。當她分享這張擁着紅色毛孩入睡照片時，網民們起初都覺得，這應該是一隻無毛狗狗。看起來很可能就是一隻臘腸狗呢？

但仔細再看之下，大家開始發覺這無毛毛孩身份並不單純，原來牠竟然是這巨獸！

點擊圖片放大看，這隻全身通紅的巨獸，真實身份是什麼呢？

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另類毛孩阿根廷紅泰加巨蜥，恐怕不是人人都敢把牠當是寵物。有人認為牠樣子不討好，甚至乎還有點嚇人。但喜歡牠的，卻視牠為重要伙伴，甚至是自己親人，想時時刻刻都伴在其左右。

無論你是否喜歡阿根廷紅泰加，在領養毛孩前，都應三思而後行。想清楚自己是否有能力、金錢和時間去照顧牠們，帶回家前是否已熟知牠們的習慣以及照顧方法。記緊還應以領養代替購買！

▼▼同場加映：在美國有一個家庭，家裏養了一隻金毛尋回犬G-Bro。11年前，因一次意外的機會，他們救起了一隻小鹿Buttons，並讓小金和小鹿成了好朋友。小鹿回到大自然後，這10年來仍不時回來探望小金，最近牠更帶來了神秘禮物，令全家人都感到驚喜。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟小鹿帶了什麼禮物來，令全家人都感到很興奮呢？▾▾▾



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▼▼同場加映：這個感人的拯救羊母子的故事，來自土耳其山區的一個小村落。事件發生在2017年，當時11歲的牧羊女Hamdü Sena Bilgin，在放牧時遇到一隻山羊媽媽生產，由於擔心母羊產後虛弱無法順利在大雪中走回家，因此她即時想出了對策，在愛犬Tomi的協助下，最終順利讓母羊和剛出生的羊寶寶回家。▼▼



點擊圖片放大看，究竟牧羊女Bilgin想到用什麼方法，把被困在雪山中的山羊母子帶回家呢？

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