狗捐血｜格力犬擁有極罕有血型　6年捐1萬ml「萬能血」救活80+狗

養寵物的小夥伴，有時候會在朋友圈或者寵友群裏，看到過「急求寵物捐血」的消息。

和人類一樣，那些可憐的毛孩子或因為車禍大出血、或患上了嚴重的血液病…在治療時也需要輸血救命！



來自英國的格力犬——Woodie今年已經9歲了，臉上的毛發都開始發白。 表面上看，牠只是一條平平無奇的小狗勾，但！其實牠還有一個隱藏身份：「捐血英雄」！

在牠3歲時被現在的主人領養。新狗子進家門，做個全面體檢是對雙方負責的正確做法哦。結果發現Woodie竟然是陰性血，這可是只有30%概率的稀有血！小科普：陰性血類似於「萬能血」，可以輸入給大部分狗子而極少產生排斥反應。

主人就尋思，要不帶Woodie去寵物血庫中心報個名？要是有其他狗子治療需要，牠可以無償拯救同類呀。 沒想到第一次捐血時Woodie的表現特別好，不抗拒、不緊張，甚至剛抽完血就開開心心去吃獎勵給牠的小零食。

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於是接下來的每一年裏，主人都會帶牠去義務捐血3至4次，每次捐血約為450毫升，足夠救治4條狗狗！這些珍貴的血液，會由中心安排給全國各地需要輸血的狗夥伴們。

有人會質疑：「捐血這麽頻繁，難道不會影響Woodie的身體健康嗎？！這個黑心的主人是不是表面上無償，背地裏是在偷偷賣血？！」 對此主人回應說，首先這個寵物血庫中心是合法的、無償的，而且每次準備抽血前，醫生都會先給牠做全面體檢，確保身體素質、精神狀態都非常健康，才會小心地從靜脈抽血。

她非常的愛Woodie，她絕對絕對不會傷害牠，也絕對不會用牠獲取非法利益！

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也許最初，主人和Woodie只是試探著在中心報名，並不知道「捐血、輸血」是什麽概念。但當主人接到其他鏟屎官的感謝電話後，她才意識到這是一件多麽有意義的事情：「他們很激動的跟我說，我心愛的Woodie拯救了那些有血液病的寶貝們——如果沒有Woodie的血，牠們就會死去！」 、「我的狗子竟然真的可以拯救其他生命，這太神奇了！」 、「Woodie是大英雄，我相信牠自己也清楚，才會那麽乖巧！」

持續無償捐血6年後，Woodie終於退隱江湖啦。在這期間，牠總共捐血約10000毫升，挽救了80多條狗狗的生命，是當之無愧的大英雄！ 為了表彰Woodie做出的貢獻，寵物血庫中心為牠頒發了榮譽證書，以及一大袋的零食和玩具！

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寵物什麼情況需要輸血？

常見的情況有：遭受車禍後大出血、嚴重的蜱蟲病、再生障礙性貧血⋯⋯等等。 需要通過輸血來獲得新鮮血液裏的紅細胞，獲得更多的抗體，從而改善健康狀況。

寵物輸血需要注意什麼？

一般情況下，寵物輸血前需要進行配型測試：狗有13種血型、貓有3種血型，只有血型一致才可輸血！ 如果情況緊急，狗狗第！一！次！接受輸血可不進行配型，先輸入3至5毫升血液做測試，半小時左右如果沒有出現不適情況，便可大量輸血。但在第二次輸血時就必須要進行配型了！

去哪裏尋找合適的血源？

目前國內還沒有正規、合法的寵物血庫。寵物一旦重病要輸血，一般都是依靠主人通過網絡或其他渠道尋找合適的血源完成輸血治療。很多傳染病都會通過血液傳播！所以請各位小夥伴一定一定要尋找靠譜、安全的供血方式，千萬不能找所謂的黑心販子「有償」購血！

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我家寵物能捐血嗎？

當然可以啦！健康強壯的狗狗都有機會用自己的血液拯救別的小夥伴，而且適量捐血也不會影響身體健康（恰個罐頭補一補！），但具體還是要遵循以下條件的：

狗狗的捐血條件

◆ 身體健壯；

◇ 性情溫和、安靜；

◆ 年齡在1.5歲-8歲；

◇ 25kg＜體重＜70kg，特殊情況時（如需要的血量較少）小於25kg的狗狗也可以捐血；

◆ 完成免疫接種並且在接種疫苗後4周後再進行捐血；

◇ 無傳染病、寄生蟲病、血液病及中毒；

◆ 沒有服用任何藥物(預防心絲蟲和跳蚤的藥物除外)。



貓咪的捐血條件

◆ 年齡在2-6歲；

◇ 體重大於4.5kg；

◆ 貓愛滋和貓白血病病毒全部陰性（FeLV/FIV陰性），家中的貓無傳染性腹膜炎（FIP）病史；

◇ 其餘條件和狗狗一致。



一切捐血都要以不影響捐血寵物本身的健康和生命為前提，事後也必須保證牠們足夠的營養補給！

「救命於旦夕之間」，每一只無償捐血的毛孩子們都是「了不起的小英雄」，每一位鏟屎官們也是最無私的爸比媽咪！

▼▼同場加映：泰國一位小弟弟，在獸醫診所的長椅子上，驚覺常伴左右的兩隻狗狗平躺在梳化椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來。他見狀後大驚，以為兩狗狗沒留下一句話，便突然離開了他。急得趴地痛哭，令身旁看着的媽媽不忍心，趕緊告訴他真相。▼▼



【點擊圖片放大看，小弟弟為什麼會表現急轉彎】



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▼▼同場加映：生活在台灣的林船船，近日在社交平台上，分享了一張愛犬照片。照片中見到芝娃娃乖乖開心地笑着，而旁邊是牠的尿墊。媽媽哭笑不得地表示，原來狗狗半夜敲門要她起床，目的就只是這樣？▼▼



▼▼點擊圖片放大看，為何芝娃娃乖乖在半夜，要吵醒媽媽出來看尿墊呢？▼▼

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【點擊圖片放大看，乖乖的生活日常，牠最喜歡有媽媽伴在身旁了！】



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