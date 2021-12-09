養貓後竟患上「領養成癮」　貓奴常患9大病症　醫生都說：沒救了

救救我！我是一個養了四年貓的鏟屎官，貓讓我的病情不斷惡化，去醫院連醫生都沒辦法。實在不知道該怎麼辦了，給大家講講我的臨床表現，希望各位能幫我出出主意，感謝！



1. 變娘症

自從養了貓，我一屆直男逐漸變娘，嘴裏疊字連連。「乖乖、寶寶、貝貝、咪咪、麼麼、親親、抱抱、睡睡、吃吃……」那些對女孩兒羞於表達的感情，全做在貓身上了。更可怕的是養的小公貓，還會忍不住想去摸牠的蛋蛋……這是什麼可怕的病徵？怎麼辦？我還能直下去嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2. 恐慌症

恐慌症經常在每天剛到家的時候發作。每次回家，只要看到窗戶開個縫，雖然封了窗，但還是會陷入恐慌。然後就在家裏發瘋了似的找貓，櫃子、衛生間、床底下，直到看到貓晃晃悠悠地出來，心裏才會平靜一些。

看到垃圾桶裏被扒拉出來的雞骨頭、魚刺，同樣也會有這種恐慌，趕緊抓住小貓看看牠有什麼異樣沒有。

3. 分離焦慮症

分離焦慮症的具體表現為，每天一出門就魂不守舍，時常擔心家裏貓的狀況，頻繁打開手機查看家裏的攝像頭，看看貓咪在屋子裏幹嘛呢，喝水了沒、吃飯了沒、想我了沒……滿腦子都是這些東西，嚴重地影響了我正常的工作和學習。怎麼辦啊？

4. 領養上癮

如果養一隻狗，十年後還是一隻狗；但如果養一隻貓，很快就又想領養第二隻、第三隻……啊？怎麼這麼邪門呢？一隻就讓我一堆症狀了，怎麼還想組團欺負我？別不信邪，不信養一隻，誰養誰迷糊。

5. 失眠多夢

這個症狀最讓我頭痛，對貓產生了嚴重的睡眠依賴，晚上必須得摸著貓軟軟的皮毛才能安然入睡。若無貓伴手，輕則做一晚上噩夢，重則猛然驚醒，睜眼到天明。像我這種情況，該怎麼辦，找個女朋友可以嗎？

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6. 精神錯亂

朋友們都說我精神錯亂了，每次來我家，都能看到我對著貓說話，我一句牠一句，無障礙溝通，偶爾我還會發出一兩聲貓叫，嚴重的時候還不顧尊嚴地趴下來跟人家貼貼。不過這怎麼能算精神錯亂呢？難道你們都聽不懂貓話？不是吧不是吧？

7. 喪失對臭味的生理抵觸

養了貓之後，我在嗅覺方面也出現了很多問題。剛養貓的時候，鏟個貓砂都得全副武裝，戴上口罩、屏住呼吸，但凡吸進一口空氣，能在馬桶上嘔半天。現在嗅覺嚴重退化，每次鏟貓砂都毫無感覺，甚至吃飯的時候貓在旁邊拉屎我照樣吃得香噴噴，想問問大家，你們也是這樣嗎？

8. 拖延症晚期

本來人就懶，養了貓之後，拖延症直接拉滿。早晨準備起床，貓咪兩個小爪一揣，趴在胸口呼嚕嚕地看著我，這誰能忍心推下牠？不得多賴個十幾分鐘的床？晚上吃完飯準備做家務，貓咪四仰八叉躺在腿上呼呼大睡，這誰能忍心叫醒這個小可愛？不得多坐半個小時？於是拖延症就越來越嚴重……家人們，你們有這種病情嗎？

9. 反覆便秘

這是一條有味道的症狀。那些自詡腸胃好從不便秘的人，麻煩去養隻貓試試看，保證在上廁所的時候能尷尬的用腳指頭摳出來三室一廳。每次上廁所，大腿上窩一隻貓抬著頭盯著你，腳邊再來一隻貓來回蹭著你，遠處再趴著一隻貓幽幽地看著你，這架勢，放到誰身上，誰會不便秘啊？

這些症狀，醫生告訴我統稱為：貓病。我問該怎麼治療的時候，醫生不可置信地告訴我：「你還想治好？能治的話我早好了，我家裏還有兩隻貓呢！」

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】