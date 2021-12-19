流浪貓在眼前車禍慘死　和尚下決心「不務正業」　28年救9000貓狗

當「和尚」每天生活很悠閑吧？每天吃齋念佛，打掃寺廟的落葉……然而，這位53歲的僧人——智祥法師，就打破了人們對「和尚」刻板印象。他穿的最多的不是僧袍，而是這身紅色的汽車維修服，為的是救助貓狗時行動起來更利落。



穿著一身僧袍的智祥主持，還能看出來他是位以慈悲為懷的僧人。他每天開著小貨車，穿著他的紅色「工作服」，往返於寺廟和租的救助基地護生園之間，救助流浪貓狗。一個「和尚」，為什麼會癡迷於救助流浪貓狗呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

智祥主持回憶說，那是1993年年底，他在內環高速路上，看到一隻被車碾斷後肢的貓咪，慘烈的車禍畫面深深刺痛了著他的心。事後，他為自己沒能救下這條生命，陷入了深深的自責當中。他默默下定決心：下次如果再遇到，一定全力相救。就這樣，世間，也就多了一個「不務正業」，每天竄街走巷救助流浪貓狗的和尚。

智祥法師為了流浪貓狗犧牲了全部時間、儲蓄，還幫牠們幸福未來（點撃圖片放大看）▾▾▾

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如今28年過去了，他累計救助了9000多隻流浪貓狗。

智祥主持是2006年5月份來到報恩寺的，當時救了貓狗就放在寺廟裏，但後來隨著救助動物越來愈多，寺廟裏放不下了，才去租了現在的報恩寺浦東救助基地。

智祥主持安撫著剛到寺廟，還有些害怕的小奶狗。他把小狗抱在嘴邊鼻尖蹭蹭親親，很快小狗就安靜下來了，這大概是我見過最治癒的畫面了。為了節約成本，他基本上每天忙得腳不著地，組裝籠子、餵藥、打疫苗等都親力親為。來看看他給小流浪們打疫苗、驅蟲的熟練手法，你就明白了。

智祥主持說，救助的身體健康的狗狗一般會送到報恩寺浦東救助基地，老幼病殘的會放在寺廟裏悉心照料。普通人的早上可能早上8點或9點起床，而智祥主持的早上淩晨4點鐘就已經開始了。淩晨就開始清掃貓狗籠舍的日子，智祥師父早已習以為常。看著乾淨的犬舍貓舍，就知道在搞衛生這方面，志願者和智祥主持沒少下功夫。

然而，救助流浪動物不是只有打掃衛生那麼簡單，從原來的幾隻流浪狗，到後來的成百隻上千隻，智祥主持將自己所有的時間、精力和金錢都投入到救助流浪毛孩子中。不僅花光了自己的積蓄，就連打坐念經的時間都被透支了。

而且從開始救助至今，智祥主持從未公開募捐過，只接受主動捐款。因為他相信只有主動捐款才能為捐款人積累福報，求來的或是用條件交換來的都不能，另一方面他感覺求人捐款有傷僧人體面和自尊。

好在有愛心人士捐助、藥品、棉被、即將到期的寵糧等等，也有很多人捐贈善款。如此，上千隻流浪毛孩子的生命才得以維繫。

但是！正是智祥主持的慈悲胸懷，吸引了大批故意遺棄寵物的人，將剛出生不久的毛孩子，偷偷遺棄到寺廟門口。有時候，就算救得了貓狗，卻無法渡人。這也導致寺廟和救助基地的流浪毛孩子數量激增，只能想各種辦法往外送養，減輕基地壓力。

智祥主持了解到德國的動物保護法規定：在德國不能虐待和遺棄狗狗，一般傷害動物將處以罰款，情節嚴重，構成犯罪的，依照刑法的規定追究刑事責任，最高將判處有期徒刑3年。棄狗者需罰款約23萬元人民幣（約28萬2千港幣），嚴重虐待狗狗者最高可判2年監禁。於是，他便想盡辦法將基地的貓狗，像德國這樣動保法相對完善的國家。

對於一些有天資的狗狗，智祥主持會將其訓練成警犬或軍犬，讓牠們能養活自己的同時，還能為社會貢獻自己的價值。不過，像這樣有天資的毛孩子，少之又少。送養流浪毛孩子難度又非常大，終其一生，或許都等不到自己的領養人！

所以，大多數貓狗就只能在寺廟或救助基地度過餘生。不過智祥主持表示：「每隻無法被領養的貓貓狗狗，我都會給牠們送終」。

之前，他還曾在朋友圈發了條長文，緬懷自己已經往生一周年的愛貓「來福」。

「來福」彌留之際，在他懷裏，伸出左前爪，用盡餘力輕撫他右腮的場景；「來福」生氣時咬被子出氣，打碎紫砂壺的惱人場景；「來福」學人如廁蹲姿的搞笑場景；「如果有緣，望盡早續緣。我想你時，定是你念我之際。」

在智祥主持看來，「如果歷代的出家人都想著自己，那誰還會供養我們？不為蒼生，就只能做蒼蠅。佛法、佛教、寺院，他是以無事為清靜，不是以無聲為清靜。」

「不止我們的生命是生命，牠們的生命也是生命，我想通過我的努力讓牠活下來，至少能平靜祥和地過完一生。」在某些人看來，智祥主持作為僧人，只有念經禮佛才是修行。但如果說「眾生平等」，那麼救助流浪犬貓的生命，又何嘗不是另一種修行呢？

「如果世間的一切都非常美好，還要我來世間幹嗎？」或許這就是智祥主持所理解的修行吧。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】