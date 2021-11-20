媽餵瘦弱流浪貓吃雞柳救牠一命　牠每天帶國家保護動物上門報恩

大家有遇到這樣的事嗎：某天早上起床發現，地上擺著某種小動物的「肉體」⋯⋯這就是傳說中的「貓的報恩」嗎？

當貓咪認定你是「自家的」，作為家裏最能幹最強壯的大家長，有責任帶回各種「食物」，來養你這個不會捕獵的「小廢物」⋯⋯



雖然這件事很讓人感動，但有時候帶回來的不只是小動物，可能還有一對明晃晃的⋯⋯銀手扣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾貓咪大福天天送大禮，每次都令主人大吃一驚！點撃圖片放大：看驚喜內容！▾▾▾

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好心收養一隻流浪大橘，為「報恩」每天送上「大禮」。

抖音上，一位網友「一隻元大頭」去田裏挖野菜時發現了一隻流浪橘貓，渾身上下臟兮兮的，看起來就像餓了好幾天，於是善良的她給牠餵了幾塊雞胸肉。沒想到第二天，牠竟然自己找到了網友的後院。如此的緣分，讓網友決定收養這隻橘，給牠起了個可愛的名字「大福」。大福就這樣給自己找了個家，不僅每天有吃不完的貓糧，還跟家裏的狗狗成為了好朋友。

仗著鏟屎官的寵溺，在家裏作威作福，比如說，沒事兒給自己加加餐。再比如說，跟家裏的鸚鵡「做朋友」，然後看著痛失愛鳥的鏟屎官。

沒過幾天，鏟屎官發現大福掛彩了，眼眶又紅又腫，還有血，還來不及心疼牠，就被地上飛起的不明生物嚇了一大跳⋯⋯經搜索，這隻不幸敗於大福爪下的猛禽，是國家二級保護動物——紅隼。鏟屎官崩潰，立刻錄著視頻放飛了牠，滿滿的求生欲了哈哈哈哈哈。

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結果能幹的大福還以為鏟屎官不喜歡這隻，第二天立馬換了新的獵物，嗯⋯⋯同樣受法律保護的「三有動物」——麻雀。麻雀也不喜歡？可太挑食了吧！肥美多汁的鴿子總可以了吧？私自占有他人「信鴿」也是違法的喲親！看著又又又被放飛的信鴿，大福終於悟了：原來鏟屎官不喜歡鳥！

那就抓一隻刺猬給她吧，好的！這次是國家三級保護動物哦！雖然大福的一片孝心（不是）天地可鑒，但無辜的鏟屎官真的真的不想，找警察叔叔喝茶三連啊！這小日子，真是越來越有判頭了呢！

收禮不收「野生動物」！

雖然小貓咪能有什麼壞心眼，牠不就是想養你嗎？但是作為遵紀守法的鏟屎官，可要為熱愛送禮的牠們把好關哦！

根據《中華人民共和國野生動物保護法》規定，個人非法飼養、出售、收購、利用國家保護野生動物，最高可處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

很多看起來平常的野生動物們，都在國家保護的範疇內哦！你以為平平無奇的小鸚鵡「小太陽鸚鵡」，其實是國家二級保護動物。好像到處都有的軟萌小兔子「海南兔」，其實是國家二級保護動物，看起來跟家養大公雞一毛一樣「原雞」，其實是國家二級保護動物，還有那些看起來很美味的青蛙、野雞、傻麅子......們，基本上只要是野生的，80%都是......國家保護野生動物！

為了不吃牢裏的大白飯、戴銀手扣，一定要嚴加看管好調皮的貓（和自己），如果牠們捉到了什麽不該捉的動物，請盡快放歸野外，或聯系當地林業部門哦！

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