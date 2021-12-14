貓咪大便後馬上喵叫狂奔　是想邀請貓主欣賞？　揭開背後5大原因

作為一個略微有點潔癖的人，養貓之前，我的想法非常完美：「不讓牠上床、每天都要梳毛毛、還要擦屁屁。」結果養了之後才知道……現實很殘忍。



因為，我家貓仿佛有那個大病：一定要在我吃飯的時候拉屎，貓砂盆裏有舊屎絕對不用，拉完必須滿屋狂奔，邊跑邊嚎……「屎後發射速度」堪比火箭升天，別說擦屁屁了，我抓都抓不住！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

10貓有9貓都會「屎後狂奔」到底是為啥？？

這還是一個未解之謎，連動物學家也無法解釋，只能根據貓科動物的天性進行推測。

貓咪大便後大叫狂奔原來是為了這件事！立即揭開5大原因！（點撃圖片放大看）▾▾▾

+ 16

1. 掩蓋氣味

這是支持率最高的說法！貓科動物的祖先生活在野外，和埋屎掩蓋氣味的目的一樣，為了防止自己的天敵追蹤到自己，牠們排泄完後，會以最快速度逃離現場。

畢竟……穿透力那麼強的貓屎，只用沙子可真遮蓋不了那老大味兒，所以，這麼一想，似乎也可以解釋。

為什麼貓咪喜歡圍觀鏟屎官上廁所，不是怕你偷吃，而是在想：「還敢玩手機？這貨膽子非常大了！」

2. 心情舒暢

不知道小夥伴自己大便以後，是否會有種……啊！爽到天靈蓋的舒爽感覺？這是因為人類有「迷走神經」，從腦幹延伸下來到結腸，排便時受到刺激，給人帶來快感。貓咪身上可能也存在類似的神經，使牠在排泄後感受到生理上的愉悅，心情舒爽，當然值得狂奔慶祝！

3. 生理疾病

如果貓咪患有消化或泌尿系統疾病，會出現軟便、便秘、尿道疼痛等問題，當牠們強忍痛苦、努力排泄後，只想迅速逃離這個「痛苦之地」。鏟屎官可以根據牠們的情緒，以及排泄物的情況，來觀察小貓咪的身體是否健康。

4. 臭味難忍

貓屎的臭味簡直是生化武器……連人類都難以忍受，更何況是嗅覺敏感NNNN倍的貓咪呢？所以牠們只想趕緊跑，跑得遠遠的，逃離這股臭味，至於後續清潔工作嘛……喂！鏟屎的！楞著幹嘛？！

5. 其他原因

以上這些原因都只是相對合理的猜測，還有很多腦洞大開的答案，比如：為了邀請鏟屎官去欣賞、為了慶祝今天的大便形狀很完美、沒什麼理由，就是想跑……等等等等，誰敢絕對否定呢？

畢竟喵星人這種外星生物，就算有了合理的科學分析，也還是會因為陰晴不定的心情，做出一些令人費解的神奇操作的。

「我就是貓，不一樣的煙火」雖然無法完全明白貓咪的行為，但作為一名稱職的鏟屎官，平時一定要多多觀察牠的排泄物，只要都是健康的，那就值得開心，總比軟便沾屎，在地板上擦屁屁的好啊……

相關閱讀：老貓便祕靠飲食可以解決 兩個方法改善貓排便問題（點撃圖片放大看）▾▾▾

+ 3

相關文章：6大行為貓咪可能罹患認知障礙 多半發生在高齡11歲以上▾▾▾

+ 2

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】