貓咪追尾巴不是在賣萌　或許是受傷　兩大原因貓奴必須留心

很多人都覺得貓咪追自己的尾巴是一種正常行為，而這種正常行為又容易讓人覺得很可愛，所以大家幾乎不會去深究貓咪追自己尾巴的原因。其實貓咪追自己的尾巴可不一定是在賣萌，當牠們患上某些疾病的時候也會做出這種行為。



一、尾部受傷

不知道你注意過沒有，貓咪受傷後，牠們的第一反應總是去舔傷口。於是當貓咪尾部受傷時，牠們就會習慣性地尋找自己的傷口，繼而出現追逐自己尾巴的現象。此外，當貓咪肛門腺感染或患上其他潛在疾病時，牠們也會出現追尾行為。

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二、強迫症

有動物行為學家將貓咪的部分追尾行為定義為貓類感覺過敏，這主要是一種神經性行為，有點類似於人類的強迫症。當貓咪患上貓類感覺過敏時，牠們會一直盯著自己的尾部，不停地想要抓自己的尾巴，有些貓咪還會因為拔毛導致尾部大片毛髮脫落。如果貓咪無法從這種強迫行為中脫離出來，牠們就會越來越有攻擊性，此時不管是誰都不要貿然接近牠們，否則很有可能被咬一口或被抓傷。

因此，當主人看到貓咪不停追尾巴時，要先確定貓咪這樣做的真正原因是什麼。如果貓咪尾部受傷或患上一些潛伏疾病，主人要及時帶牠們去寵物醫院進行治療，而如果貓咪患上了貓類感覺過敏，主人則要配合獸醫或一些動物行為學家的指導讓貓咪盡快恢復正常。

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