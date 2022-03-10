烏克蘭戰火未停　波蘭動保組織每天跨邊境救毛孩：要完成主人心願

俄烏戰爭至今已超過兩星期，多輪談判結束未有突破，但烏克蘭境內各地都受到戰火摧殘，鄰國許多人道組織紛紛伸出援手。烏克蘭鄰國波蘭就有動保組織不畏戰火，每天往來烏波境內，就只是為了協助被拋下或是無法跟主人一起離開的毛小孩。



綜合外媒報導，波蘭動保組織下西里西亞動物保育組織（Lower Silesian Animal Protection Inspectorate DIOZ）位於烏克蘭與波蘭交界城市，自從俄羅斯進攻烏克蘭後，該組織都會不斷跑進飽受戰火摧殘的烏克蘭拯救毛小孩。

該動保組織的執行長庫茲明斯基（Konrad Kuzminski）表示，截至目前為止他們已經幫助烏克蘭境內約100隻以上的毛小孩，每天收容所內的電話都接不完。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

烏克蘭有大批毛孩未能跟上主人逃難，波蘭動保組織每天跨國救援。

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庫茲明斯基指出，由於俄烏衝突戰況激烈，很多不正確的消息都在網路上流傳，有些烏克蘭人他們來不及帶走自己的毛孩，或是礙於種種因素無法帶著毛孩離開，他們只要接到電話或是收到訊息都會盡力去協助，「不停來往兩國國境、冒著戰火近前進已經是我們的日常」，許多需要被救援的動物不是挨餓多日，就是受到戰火波及而骨折受傷，也有不少生病的毛小孩。「我們盡可能把能救援到的每一隻動物都帶回收容所接受治療與照顧」。

該動保組織儘管有特殊通行證可以快速通過邊境，但烏克蘭依然處於戰火中，什麼時候會被波及到他們也不敢保證，可以說是每一次車隊出去執行任務都是冒著生命危險，超過宵禁時間更是家常便飯。

庫茲明斯基說，通常會向他們求助的都是一些無法帶著寵物避難卻又不想放棄的烏克蘭民眾，還有一些浪浪也亟需援助，也因此他們常常因為宵禁的關係得在車上過夜。

推特上面也瘋傳著不少烏克蘭人拋下自己寵物逃難，庫茲明斯基表示，在無情的戰火中，有些時候更是能看出一些人性的掙扎，「看到動物受苦我真的心裡很難受，但確實人們在面臨戰爭時、有時也很難顧及寵物，這也是能夠理解的，所以我們也是盡力救援」。

為了向更多人分享烏克蘭需要救助的毛孩還有很多，庫茲明斯基也把現況都PO上IG，期盼網路的力量能夠把需要幫助的聲音傳得更遠。

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