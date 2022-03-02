天才狗用特殊東西畫出最有「味道」自畫像　網民忍俊：我受不了

天才藝術家4ni！國外一名網友在社團中分享一張照片，是愛犬用自己的便便在牆上畫了一幅自畫像，極高的相似度與無懈可擊的細節驚艷上萬網友，更有人搞笑留言建議「把那片牆敲下來賣了吧！」



從飼主「傑佛遜」（Shana Jeffers）上傳的照片中可以看到，狗狗「米勒」（Miller）牆上用便便當作「棕色畫筆」的畫作構圖簡單，輕輕幾撇便勾勒出自己的側臉，不只有耳朵、鼻子、眼睛，就連轉頭扭動的脖子與花紋都處處到位，不說還真的以為是一幅真正的繪圖作品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗Miller的畫作實在是超水準，牠的生活日常又是如何的呢？

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當然，這幅「超高水準畫作」是米勒無意間創作出來的，傑佛遜表示，4歲的米勒喜歡在各種物品上「方便」，這次牆壁只是意外變成了畫布，超意外瞬間也讓傑佛遜在貼文中搞笑表示「這是有點噁心，但老實說我真的有驚豔到！」

「畫作」被分享到臉書社團上，吸引超過4.4萬人按讚，許多網友紛紛留言讚嘆米勒的藝術天份「這隻狗狗有著超瘋狂的天賦」、「別清，那道牆將成為美術館」、「被你家狗狗的天份嚇到了」、「明暗對比超有水準」、「這就是一幅使用混合媒介的現實主義大作！」

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