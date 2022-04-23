小虎斑貓心愛棍棍掉到門外瘋狂亂撈 貓奴一個暖心舉動獲網民激讚
撰文：聯合新聞網
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貓咪是一種極具好奇心的生物，同時卻也謹慎冷靜，不過並不是每隻貓咪都懂得知難而退。
在國外就有一名飼主飼養兩隻貓，分別是橘貓「Bud」和虎斑貓「Sprout」，主人經常在社群帳號上分享兄弟倆的日常畫面，其中小虎斑Sprout特別具有「探險精神」，對許多事物都十分大膽又貪玩，而Bud通常則是冷靜地在一旁看牠調皮搗蛋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小虎斑貓心愛的棍棍掉到門外了，貓奴看到後會怎樣處理呢？
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而有天飼主又捕捉了冒險家Sprout絕不放棄的一面，只見畫面中Sprout的棍子玩具似乎是滾到了門外邊，而雖然房門關上了什麼也看不到，Sprout還是拼命伸出貓掌狂撈，主人看到牠那麼堅持，便幫忙把小棍子往前推一點，好讓毛小孩順利拿到玩具。
網友們看到這逗趣的一幕，也紛紛留言回覆：「哈哈哈這一隻是Sprout不意外」、「我的貓也是這樣」、「爪爪好可愛」。但也有網友提醒飼主：「我朋友的貓咬一根棍子，然後被刺穿舌頭，治療後還是去世了。我不建議給小貓棍子」不過幸好影片上的棍子並非尖銳狀物品，若擔心小貓的安危，貓奴們也可以選擇貓爪板、不易纏繞且堅固的逗貓玩具作為替代。
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