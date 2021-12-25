3貓排排坐霸暖爐　主人靠近即同步回頭　用眼神施壓：別想拿走！

撰文：聯合新聞網
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日本的冬天很冷，許多家庭會使用暖爐，寵物也不會放過取暖的機會。一名飼主上傳家中三隻貓並列在暖爐前，一齊轉頭回望的畫面，直呼同步率超高，並戲稱視線壓迫讓他感覺很有壓力。

日本網友かきぴー養了4隻貓和1隻狗，近來天氣寒冷，他把暖爐拿出來使用，家中的3隻貓一起到爐前排排坐取暖，竟在同一時間轉頭凝視飼主，他頓時感受到強烈的壓迫感，不禁說：「幹嘛……我不會把暖爐拿走，別擔心啦」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

別搶走我的暖爐！3隻貓咪同步回頭，看著身後的貓咪，令網民大讚超可愛！（點撃圖片放大看）▾▾▾

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網友表示：「太可愛了」、「三隻貓都是優雅的孩子」、「回眸超美」、「完美的同步率」、「暖爐護衛隊」，飼主說冬天裡看到眾貓集結的模樣真是太幸福了，之後天氣還會更冷，第四隻貓未來應該也會加入取暖的行列，不過看貓咪們坐的愈來愈近，也會擔心牠們燙傷。

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