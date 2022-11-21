哥基媽媽怒罵女兒卻遭無視　爆笑互動吸引網友留言：左耳入右耳出

雖然說媽媽大多都是慈母，但慈母變嚴母也是正常的。最近一段短片在網路上爆紅，一隻哥基寶寶被哥基媽媽生氣飆罵，從影片可以看出哥基媽媽氣炸到齜牙咧嘴汪汪叫，但哥基寶寶彷彿已經被罵習慣了一樣，極度淡定的在暴怒的媽媽面前晃來晃去，彷彿沒有牠的事一般。



網友「komugi_corgi09」家中飼養了一對哥基犬母女，媽媽叫做「小麥(こむぎ)」，女兒叫做「小紬(つむぎ)」，平常飼主經常在Tiktok上傳這對哥基母女的可愛日常生活，深獲不少網友喜愛。日前飼主捕捉到一幕讓他爆笑的畫面，某天哥基媽媽小麥不知為何突然大罵起自己女兒小紬，在房間裡一路追著女兒猛罵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從飼主貼出的影片可以看到，哥基媽媽小麥簡直是氣炸了，追著女兒滿地跑，還齜牙咧嘴不斷吠叫，就像是生氣的母親正在對闖禍的小孩訓話一般，但只有2個月大的小紬好像完全不在乎媽媽的憤怒追逐，就這樣慢條斯理跑給媽媽追，連媽媽都湊到耳邊來罵人了也還無動於衷，讓飼主與朋友不禁笑翻。

影片曝光後吸引超過59萬人觀看，不少網友都被哥基母女的爆笑互動吸引，留言表示「小屁孩根本把媽媽罵人的話當作耳邊風」、「哥基女兒：左耳進右耳出就好」、「小哥基可以對媽媽暴怒如此淡定，將來一定是個大有可為的孩子」、「可愛的母子互動好好笑」。

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