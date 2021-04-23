狗狗冷知識｜哥基犬愛咬主人腳跟全因祖先習慣？2種必學糾正方法

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-04-23 08:02

一些哥基主人表示，在哥基幾個月大時，會經歷一段特別痛苦的時間：在家被哥基追著咬腳跟。這究竟是什麼壞習慣，不知道從哪裡學來的！

哥基咬主人腳後跟的原因

如果你知道哥基祖先是做什麼的，就不會覺得奇怪！

其實哥基在變身英國女王的愛犬之前，一直都是牧場裡勤勤懇懇的工作基。牠們白天就扶著幫主人把牛趕到外面，晚上就把牛群帶回來，然後還要負責看守牛群，可謂責任重大。而哥基管理牛群的方法，不是像邊牧那樣圈羊，而是更簡單粗暴的方法：輕咬牛的腳後跟迫使牛移動。所以哥基這麼矮也是有好處的，起碼牛看不見！

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都說得這麼明白了，所以哥基喜歡追著人咬腳後跟，跟牠牧牛的基因是有一定關係的。但除此之外，幾個月大的哥基，總會經歷換牙期，牙癢癢的時候總是想找東西要。哥基看到主人移動的腳後跟，立刻激起慾望：腳後跟，等等我！然後用力一咬，開始了哥基追著主人咬腳後跟的遊戲。

哥基喜歡要主人的腳後跟，還跟主人的反應有關

我們知道手腳不能咬，但在哥基的眼裡不是這樣想的！哥基還跟在狗媽媽身邊的時候，也會亂咬亂抓，但狗媽媽會直接教訓牠，讓牠知道這種事不能做！同樣牠也不知道主人的腳後跟不能咬，反而還被主人的反應激起了興趣。如果主人被咬之後，直接收起腳，哥基會覺得這是一種遊戲，你追我趕的遊戲。所以之後會咬得更起勁，這也是為什麼一些主人用腳推開狗狗，牠卻還是很開心，因為覺得這是遊戲。

哥基把咬腳跟當成遊戲，主人可以用兩種方法糾正這種壞習慣！👇👇👇

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在哥基3-6個月的時候，都會有一陣子牙癢癢的時候，看到什麼都想咬。只要在這段時間，堅持練習這些小技巧，糾正牠這個壞習慣，長大後基本上就不會復發。

一直覺得，哥基和柴犬都是很倔的狗，訓練牠們引導可能比單純的懲罰更有效。你覺得呢？

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