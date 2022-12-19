世界盃｜英格蘭球員卡塔爾飯店巧遇流浪貓　一個決定改寫牠下半生

足球大國英格蘭似乎每屆世足賽的運氣都不太好，雖然隊伍實力堅強，但今年仍在八強賽對上法國一戰中因為罰球失誤落敗。儘管這次沒有帶回獎盃，但英格蘭隊卻加入了另一位更有話題性的新成員，那就是他們的新任隊貓啦！



這隻毛色明亮的虎斑貓是英格蘭隊的兩位後衛球員 John Stones 和 Kyle Walker 在抵達卡塔爾時在飯店附近巧遇的小夥伴，兩位球員很快地對牠一見鍾情，不但經常餵食牠，而且還自掏腰包帶貓咪到附近的動物醫院檢查，治療身上因為和其他街貓打架的傷勢。而這隻喵星人也很快地和球員們打成一片，成為隊上的吉祥物，球員們也為他取名叫做「Dave」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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ㄧ見鐘情！英格蘭後衛一到卡塔爾就被收編為貓奴！

沒得冠軍也沒差！英格蘭隊帶卡塔爾浪貓回國

在對上法國一戰之前的記者會上，Kyle Walker 曾經對英國媒體放話表示，如果英國順利拿下大力神杯就會帶這隻隊貓回英國。雖然英格蘭在本屆賽事中確定止步於八強賽，但兩位球員依然決定照原定計畫帶 Dave 回英國。

目前貓咪已經開始為飛往英國做準備，開始進行預防針注射、動物檢疫等流程，預計再四周後就會抵達英國。未來可能會跟著 Kyle Walker 一起到曼城訓練場，所以將來曼城的球迷們搞不好有機會在鏡頭前看到這位可愛的新進吉祥物啦！

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