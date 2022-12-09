流浪貓登門求包養　因一個原因露出自卑與尷尬模樣：我還是走吧

你見過流浪貓臉上的自卑和尷尬嗎？



網友一直在小區裏餵的兩隻流浪貓，今天突然來敲門了，不知道是餓了來討貓糧吃，還是想求收養。

沒曾想網友開門後，三花流浪貓剛好看到了網友家裏的原住民銀漸層。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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三花貓立即退到了樓梯口，蹲在那一臉尷尬，不知所措地左右張望。還有，貓貓你退兩步的動作是認真的嗎？看得喵耳朵快心疼死了！

後來網友説，再次在小區遇到了這隻三花貓，任憑自己喊破嗓子牠都不再靠近自己了，更不給自己摸摸了......

原來流浪貓內心是這麼敏感啊！一位粉絲也説自己有過類似的經歷：上次小區的流浪貓跟着我回家，我讓牠在門口等着，自己去屋裏拿貓糧給牠吃。

牠正開心吃着貓糧時，我家原住民聽見聲音也跑了過來......

流浪貓看到我家原住民時一臉驚訝，然後貓糧都沒吃完，扭頭就走了。

網友們也都猜，流浪貓看到一直好心餵自己的人類，原來已經有貓了之後，牠們小腦瓜裏一定在想：「嗚嗚嗚，原來你家裏已經有一隻貓了，那我算什麼啊？我還是走吧......」

「哦，原來你家有小貓了呀！」

「我以為你喜歡我呢？原來只是順便嗎？」

「後退的那兩步，真讓人心疼。」

「那......沒什麼事，我們就先走咯......」

Case 02

最近，喵耳朵確實在網上刷到，很多流浪貓都想給自己找個家的視頻。

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大概是臨近冬天了，流浪貓們也清楚自己可能很難熬過這個寒冬，所以才想求人收養的吧。

這位鏟屎官正要抱着自家寵物貓出門遛彎兒，在單元門口看到一隻流浪貓蹲在那裏。

或許本來是想等一個好心人能帶自己回家，再不濟也能給點吃的。但當牠抬頭看到鏟屎官肩上還趴着只寵物貓時，臉上竟流露出十分尷尬的表情。

細心的網友應該能發現，當流浪貓看到寵物貓的瞬間：牠不僅尷尬到飛機耳舔舌頭！就連眼神都在閃躲啊！！

流浪貓貓心裏是不是在想：大家都是貓，為什麼牠有人抱，而我卻沒人要......

流浪貓這種表現在很多人看來，或許是很敏感，但喵耳朵覺更願意相信牠們這樣，其實是懂得進退：流浪貓看到對自己好的人，已經有了自己小貓，牠沒有強行選擇逼宮，而是識趣的離開，選擇不打擾。

你看，知進退的流浪貓，才更讓人心疼啊！

Case 03

比如，這隻三花流浪貓，從小區門口一直跟鏟屎官到了家裏，結果發現她家還有2只原住民。

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貓咪領地意識嘛，2只原住民肯定見不得有別的貓突然闖進來。看這架勢，原住民和外來流浪貓的大戰一觸即發！

然鵝！流浪貓貓卻壓低身子投降了，牠轉身準備逃離......

鏟屎官本以為流浪貓是害怕了才想逃走，但當她注意到三花流浪貓的凸起的肚子時，才明白並不是這樣。

三花貓一般都是母貓，所以牠應該是快要當媽媽了，牠的退讓，原來只是為了保護肚子裏的寶寶......

畢竟，流浪貓的戰鬥力，大家應該都是知道的，不説一個能打倆家貓，打五個我看都未必輸。

知進退的流浪貓貓多懂事呀！而且牠們更懂得感恩呢！！

牠們會保護你送你回家，也會把自己能找到的食物，分享給曾經對自己好人：給你送烤串、送燒雞、送自己在小河裏捕的魚（maybe 是偷來的）......

小姐妹幫助流浪貓媽後，貓咪送烤串霸氣報恩！

這樣懂事又讓人心疼的流浪貓，誰看了不心動呢？如果可以，請給牠一個家，相信牠也會用餘生來保護你、報答你。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】