毛孩腸胃易不適? 嚴選10款人氣滋味寵物主糧零食 滿$399免費送貨!

踏入新一年，相信大家已經盡情吃喝玩樂一番，但請別忘記亦好好讓家中的毛孩大吃一頓，感到幸福吧！以下小編精選多款乾濕寵物食品，針對毛孩體型、年紀或是健康問題，挑選出CP值高的健康食品。買滿$399更免費送貨，除了寵物食品更有多款個人護理產品選擇，一次滿足你與毛孩的願望。



貓奴必入手食品 天然健康滋味不踩雷

作為貓奴不會不知道，想主子「見糧飲水」的困難程度不是一般人可以匹敵的道理，因此小編嚴選了5款含水量高又美味可口的主糧及零食，相信定能令貓主子滿意 。

1. Sheba 極尚湯羹 - 吞拿及鰹魚 (40克)

喝水是生活中重要的一環，但偏偏貓咪本性並不喜歡喝水，如果沒有足夠的水分，腎臟的功能便會減弱、甚至導致尿道結石等疾病。食用湯羹能滿足貓咪貪吃小習慣，同時亦能補充水份。

極尚的湯羹精心挑選貓咪最愛的上乘食材，以鮮魚慢熬，呈現濃縮馥郁的美味。現時更有吞拿﹑蟹肉及三文魚、吞拿﹑鮮雞及鰹魚兩款組合口味，總有一款啱主子口味。

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2. Sheba 鮮雞唧唧棒 - 雞肉拼雞肉白身魚 (48克)

想輕鬆得到貓咪歡心？除了要出動罐罐外，相信便非零食莫屬！

同樣是日本人氣的Sheba鮮魚唧唧棒，嚴選了貓咪熱愛的頂級雞肉、白身魚作食材，質地豐盈幼滑、方便親手餵給貓咪食用，製造更多與主子的親密時刻。

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3. Sheba 罐頭 - 吞拿蟹肉(湯汁) (85克)

以上等吞拿魚混合鮮甜蟹肉製成魚凍，配以鮮味濃郁魚湯，香口滋味，令貓咪難以抗拒。

當中無人造色素及不添加味精，營養均衡 ，同時亦能為貓咪補充水分，現更含多款魚類口味供選擇， 一嚐海中各種滋味。

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4. Temptations 貓小食化毛配方口味 130g

貓咪經常自已梳理毛髮，不經不覺把大量毛髮吞進肚裏，久而久之便會形成吐出的毛球。一旦毛髮沒有排出，便很大機會患上毛球症，情況嚴重或會導致腸道堵塞或引致其他如便秘、嘔吐等症狀。

Temptations 貓小食化毛配方含食物纖維添加，營養均衡之餘，能促進腸道蠕動，令毛球較易通過消化系統排出，每顆更低於2卡路里，讓主子天天享用都不過分！

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5. Whiskas 偉嘉 成貓乾糧 室內貓配方 1.1kg

貓咪步入「熟齡」階段，活動力相對上便會大大減低，容易導致肥胖或其他健康問題。

室內貓配方便能照料熟齡的貓咪們，當中採用低脂、高蛋白的雞肉與魚肉，就算活動量較少亦能保持理想體重；穀類則提供營養及促進腸道蠕動，保持腸胃健康。

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狗狗常必備主糧零食 限時特價入貨推介

狗狗同樣十分貪吃，小編便嚴選了5款必備健康可口的主糧及零食 ，同時更有特價折扣，係時候買多幾件入定貨！

1. Greenies 潔齒骨 的骰犬 510g

嚴選自然食材及無添加防腐劑，質地柔韌，容易讓牙齒及牙肉滲入潔齒骨，能減少80%牙齦炎、60%牙菌斑，安全易消化並達致清潔效果，讓狗狗時刻保持口氣清新。

潔齒潔齒更附有的骰犬、迷你犬、標準犬及大型犬等多款尺寸，讓主人能彈性選擇。

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2. CESAR 香草蔬菜系列 南瓜菠菜烤嫩雞 100克 X 3罐

100%澳洲製造，以香滑幼嫩雞肉配以甘甜南瓜粒及爽脆菠菜，散發出陣陣清新田園氣息，猶如一頓高級西餐！

當中更含 40 種營養成分，而且不加味精及防腐劑，絕對是豐富健康之選。而均衡的配方等同1/4 乾糧熱量，有助於維持理想體重；同時亦能為狗狗補充水分。

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3. CESAR 蒸鮮包 牛肉與蔬菜 70克 X 3袋

狗狗極致鮮味主食。採用獨特蒸煮方式，大大保留天然食材當中原汁的美味與營養，同時不添加料理用油，爽口不油膩。

讓狗狗細嚐鮮嫩味美的牛肉與高湯精華凍，健康無負擔，建議混合乾糧吃也不錯。

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4. CESAR 自然素材系列 牛肉紅椒青豆 85g X 2罐

100%澳洲製造，特別調製無穀配方，能避免狗狗因穀物過敏而產生的腸胃不適，消化不良、過敏等問題。

採用多色蔬菜及源自澳洲的鮮肉，亦含維生素、礦物質等營養素一起精心烹調而成，每一口都是健康好滋味。

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5. Pedigree 澳洲製 罐頭 原汁雞肉 400g

澳洲原裝進口，保留原汁美味口感。

以精選原汁雞肉精心烹調，加入豐富天然膳食纖維素，有助促進腸道蠕動，幫助消化，同時讓狗狗品嚐極致的原汁口感。

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要守護毛孩健康除了要在食方面著手外，更要在日常生活中好好保護。

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