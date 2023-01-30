毛孩腸胃易不適? 嚴選10款人氣滋味寵物主糧零食 滿$399免費送貨!
踏入新一年，相信大家已經盡情吃喝玩樂一番，但請別忘記亦好好讓家中的毛孩大吃一頓，感到幸福吧！以下小編精選多款乾濕寵物食品，針對毛孩體型、年紀或是健康問題，挑選出CP值高的健康食品。買滿$399更免費送貨，除了寵物食品更有多款個人護理產品選擇，一次滿足你與毛孩的願望。
貓奴必入手食品 天然健康滋味不踩雷
作為貓奴不會不知道，想主子「見糧飲水」的困難程度不是一般人可以匹敵的道理，因此小編嚴選了5款含水量高又美味可口的主糧及零食，相信定能令貓主子滿意 。
喝水是生活中重要的一環，但偏偏貓咪本性並不喜歡喝水，如果沒有足夠的水分，腎臟的功能便會減弱、甚至導致尿道結石等疾病。食用湯羹能滿足貓咪貪吃小習慣，同時亦能補充水份。
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2. Sheba 鮮雞唧唧棒 - 雞肉拼雞肉白身魚 (48克)
想輕鬆得到貓咪歡心？除了要出動罐罐外，相信便非零食莫屬！
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以上等吞拿魚混合鮮甜蟹肉製成魚凍，配以鮮味濃郁魚湯，香口滋味，令貓咪難以抗拒。
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貓咪經常自已梳理毛髮，不經不覺把大量毛髮吞進肚裏，久而久之便會形成吐出的毛球。一旦毛髮沒有排出，便很大機會患上毛球症，情況嚴重或會導致腸道堵塞或引致其他如便秘、嘔吐等症狀。
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5. Whiskas 偉嘉 成貓乾糧 室內貓配方 1.1kg
貓咪步入「熟齡」階段，活動力相對上便會大大減低，容易導致肥胖或其他健康問題。
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狗狗常必備主糧零食 限時特價入貨推介
狗狗同樣十分貪吃，小編便嚴選了5款必備健康可口的主糧及零食 ，同時更有特價折扣，係時候買多幾件入定貨！
嚴選自然食材及無添加防腐劑，質地柔韌，容易讓牙齒及牙肉滲入潔齒骨，能減少80%牙齦炎、60%牙菌斑，安全易消化並達致清潔效果，讓狗狗時刻保持口氣清新。
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2. CESAR 香草蔬菜系列 南瓜菠菜烤嫩雞 100克 X 3罐
100%澳洲製造，以香滑幼嫩雞肉配以甘甜南瓜粒及爽脆菠菜，散發出陣陣清新田園氣息，猶如一頓高級西餐！
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狗狗極致鮮味主食。採用獨特蒸煮方式，大大保留天然食材當中原汁的美味與營養，同時不添加料理用油，爽口不油膩。
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4. CESAR 自然素材系列 牛肉紅椒青豆 85g X 2罐
100%澳洲製造，特別調製無穀配方，能避免狗狗因穀物過敏而產生的腸胃不適，消化不良、過敏等問題。
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澳洲原裝進口，保留原汁美味口感。
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要守護毛孩健康除了要在食方面著手外，更要在日常生活中好好保護。
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