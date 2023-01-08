【新年糕點2023】過百款傳統年糕、新口味賀年禮盒及手工醬料推介

熱鬧聖誕節過後，話咁快又要迎接農曆新年，又可以盡情放假與家人好友一起吃喝玩樂了。不過別忘記在這喜氣洋洋的新年，更要好好準備過年禮盒，讓你在拜年時為自己及他人送上新一年的祝福，兔年行大運！還在煩惱著送甚麼賀年禮盒才夠「好意頭」？以下小編便搜羅了來自中日台的賀年傳統糕點、甜點餅乾、手工醬料、海味應有盡有，還附上一些賀年糕點煮法及卡路里的小貼士，以及養生茶品推介，這樣便可以無顧之憂過個「肥年」！



賀年糕點烹調小技巧

無論是送禮或是收到賀年糕點，面對糕點冷凍的狀態而有點不知如何烹調處理才好，以下小編整理了一些小貼士，讓你可以輕鬆享用賀年糕點的極致美味！

切糕：

切糕是享用新年美味的第一步，面對著冷凍的糕點最棹忌便是一刀硬切，不但外形賣相會變得不美觀，在烹調時還可能會遇上受熱不均的情況出現，而導致一邊「燶」一邊未熟的情況！特別是蘿蔔糕，最怕會煎得蓉蓉爛爛，餡料全都掉出來。蘿蔔糕本身比較軟身，而餡料則較硬身，因此不可用力一刀硬切，而是要以鋸法切出。

煎糕：

煎糕時想必大家都會害怕會煎燶或是黐底，特別是年糕，冷凍時硬繃繃，煎軟後又易黐底。想要年糕不黐底同時又煎得好，可以先放微波爐加熱，然後烹調工具一定要燒得夠熱，先再均勻落油，再放年糕，這樣便不用擔心黐底問題。而煎蘿蔔糕時不用時常翻轉，因為會好易導致餡料散開；馬蹄糕則在煎前上一層薄粉，口感即時外金黃微脆，內馬蹄肉爽脆清甜。

精選二十多款賀年傳統糕點、甜點餅乾推介 新年送禮更顯心思

【早鳥優惠】張公館 •櫻花蝦臘味蘿蔔糕券

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新年又怎少得蘿蔔糕，內餡加入櫻花蝦更香！張公館的櫻花蝦臘味蘿蔔糕採用日本櫻花蝦增添酥脆口感，加入日本瑤柱粒及本地天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，比坊間蘿蔔糕少粉多蘿蔔，香味層次十足！啖啖蘿蔔香，足料惹味，一試難忘！

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【早鳥優惠】張公館 •紅糖椰汁年糕券

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年糕是農曆新年熱門糕點，張公館特以香濃椰汁配以健康紅糖，椰汁飄香撲鼻，質感軟綿煙韌，寓意新一年步步高陞，鴻運當頭！

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【早鳥優惠】張公館 •尊貴賀年禮盒券

張公館 - 尊貴賀年禮盒券

尊貴賀年禮盒特別包括：「櫻花蝦臘味蘿蔔糕」，「臘味芋頭糕」，「黑糖椰汁年糕」，不同味道恭賀新年。啖啖蘿蔔香，足料惹味，一試難忘！臘味芋頭糕(250g) 散發啖啖芋香配以惹味臘味，回味無窮； 黑糖椰汁年糕(250g) 則散發陣陣椰香配以健康黑糖，入口香濃軟濡！

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【賀年佳品】炯記 - 春風得意馬蹄糕

炯記 - 春風得意馬蹄糕

香港製造，保證以新鮮馬蹄製造，不加防腐劑，爽口彈牙，清甜而不膩。

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【新年糕點優惠2023】新同樂 - 賀年糕點套裝｜米芝蓮二星推介

新同樂 - 賀年糕點套裝｜米芝蓮二星推介

由創立於 1969 年、米芝蓮二星的頂級粵菜館 - 新同樂推出的賀年糕點套裝，可自由配搭不同組合包括瑤柱臘味蘿蔔糕、鮮椰汁年糕 、五香臘味芋頭糕、桂花紅豆糕等，送禮更顯心思！

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【米芝蓮二星推介】新同樂 - 臘味禮盒

新同樂 - 臘味禮盒

由創立於 1969 年、米芝蓮二星的頂級粵菜館 - 新同樂推出的臘味禮盒，獨立精美臘味禮盒選用上乘材料製作而成，送禮自用首選，更榮獲2012–2022年米芝蓮二星級推介，51年頂級傳統手藝，歷史悠久。當中包含鵝肝潤腸四條、臘腸四條、家鄉鹹肉腸四條、油鴨髀一隻。

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鴻福堂 - 沖繩海鹽瑤柱芋頭糕

香港製造，特選沖繩海鹽加入清甜的原粒芋頭，配以頂級瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃芋香，口感十足。

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香港製造，晶瑩剔透馬蹄糕，以爽口原粒馬蹄，配以明目杞子及香氣怡人的桂花，入口清甜，齒頰留香。

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鴻福堂 -燕窩楊枝甘露糕

香港製造，以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。

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蘇太 - 南瓜西米糕 (900g)

蘇太 - 南瓜西米糕 (900g)

選用不同品種的南瓜，以自家配方炮製，黏綿而不失嚼勁，並加入晶螢剔透猶如珍珠的西米，豐富其口感，喻意戶戶有「米」。南瓜香味盈於口腔，彈牙的西米於齒頰跳動，為你帶來一種嶄新的味覺享受。外表「金黃」、啖啖有「米」，新的一年，美糕相襯，為你送上誠摯的祝福！

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蘇太 - 椰香杏汁糕 (1000g)

蘇太 - 椰香杏汁糕 (1000g)

選用上等杏仁王之外，更加入素食牛油和椰汁，以秘方配搭烹調，陣陣濃郁的杏仁味撲鼻而來，煙韌有嚼勁的口感，滋味滿分，為你帶來非一般「杏」福的感覺。「杏」「幸」雙字同音，希望新的一年，新糕點綴，為你帶來「杏」福滋味！

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多款特色手工醬料 配搭賀年糕點更惹味

覺得新年就咁食糕點太單調？以下小編為你精選一系列特色手工醬料，XO醬、辣椒醬、海鮮醬、柱侯醬、八寶醬或是咖哩醬都應有盡有，糕點與醬汁融為一體更惹味，讓人越吃越開胃，意猶未盡！

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[🐰兔年禮盒🐰]微熱山丘-兔年版鳳梨酥蘋果酥禮盒(鳳梨酥5入+蘋果酥5入)

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「鳳梨酥+蘋果酥禮盒」同時擁有經典的鳳梨酥，與全球果實計劃的蘋果酥。由台、日水果製成的雙口味豐富組合，是年節送禮的最佳選擇！採用台灣土產鳳梨醬，以濃郁的奶油香氣揉合鳳梨醬的酸甜，用心烘焙成一顆顆微熱山丘鳳梨酥。來自日本青森縣的紅玉蘋果，以糖漬慢煮保留住果丁的酸甜清脆，完美封存於深紅色的蘋果醬，製成美味可口的蘋果酥。

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[🐰兔年禮盒🐰]大甲師-紫芋酥6入

大甲師-紫芋酥6入

軟糯Q彈的麻糬包入芋頭酥中，創造出招牌「紫芋酥」外層香酥圓潤，有著紫色玫瑰花造型，鬆軟飽滿的香芋內餡入口即化、搭配著黃金比例的Q彈麻糬、甜而不膩。

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[🐰兔年禮盒🐰]台灣優格-魔力奶酥禮盒 [無附提袋]

含綿密紮實奶香濃厚的原味奶酥及讓人抵擋不住唇齒留香的咖啡奶酥，兩種口味一同吃下更能感受拿鐵般的誘人滋味，兩種一次滿足你味蕾，令人難以忘懷。

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日本超人氣手信｜BUTTER STATE’s 火山曲奇

BUTTER STATE’s 火山曲奇，由三名糕點主廚共同創造的正統牛油甜點。他們將牛油發揮到極致，製造出濃郁牛油香的曲奇！含朱古力及果仁口味，滋味無窮！

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日本人氣手信｜ぎおんの里抺茶蛋卷．つじりの里抺茶忌廉蛋卷．抹茶夾心菓子｜祇園辻利

つじりの里抺茶忌廉蛋卷以厚厚的石磨抹茶奶油精心烘烤，並包裹在薄薄的烤卷仙貝中。ぎおんの里抺茶蛋卷是一種暢銷的長期暢銷祗園辻利抹茶點心，將帶有柔和甜味的白色奶油包裹在薄薄的捲狀煎餅中，呈現出鮮綠色的抹茶色。抹茶夾心菓子則以大量石磨宇治抹茶製成的柔軟、入口即化的抹茶奶油夾在酥脆的米粉面團中，看起來就像漂浮在祗園夜空中的月亮。

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風味結 - 愛文芒果酥奢華禮盒18粒裝

風味結採用100%台灣愛文芒果泥及愛文芒果乾製作成的芒果酥果香濃郁，口感豐富、層次分明，製作成一口大小的尺寸，讓人上癮的鮮甜好滋味。

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開心果寓意笑口常開，新年必備零食！

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瑪氏 - 新年朱古力套裝 - 麥提莎 & M&M's & 士力架 & 瑪氏 6件

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新年禮盒又點少得朱古力？瑪氏的新年朱古力套裝包含多款特色朱古力，讓你家人好友一同享受多重朱古力滋味！

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Bunnyville - 龐尼維爾三入組100ml x 3

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包含多款Bunnyville特色果酒，如金桔酒、 荔枝酒、檸檬酒、桑葚酒、鳳梨酒、蜂蜜酒，用來送禮絕不失禮，還可以與家人好友飲番杯！

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永樂粉麵廠 - [合家歡版] 特濃蝦子幼麵賀年禮盒 (10個麵 獨立包裝)

以優質高級加拿大麵粉、秘製蝦子濃湯再加上特級蝦子製成粉團，經人手處理後成為麵餅，蝦子濃湯香滑誘人，送禮更顯大方高貴。

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光大 - 新春福袋

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每逢佳節，又怎少得一份禮物表心意！光大海味特意為大家準備了「海味福袋」送禮，包含龍寶牌紅燒4頭40克鮑魚1罐、即食冰糖花膠1盒、金桔乾1樽、椰片40g 1包及涼茶２枝（口味隨機）。

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光大參茸海味 -高質"素"禮盒

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包含羊肚菌 38克、姬松茸 75克、精品竹笙 38克及白花菇 189克，送禮必選體面又實用，展現禮品高質"素"！

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光大參茸海味 - 花膠冬菇禮盒

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包含金龍花膠筒10-15 113克及原木白花菇 189克，送禮更顯貴氣有心思！

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新年糕點易食肥？ 卡路里慎攝取 養生食品推介

與一家人好友過新年，賀年糕點當然是不可或缺，但亦要注意有時和親友傾談之間，不知不覺便會吃多了而攝取過多熱量。而且進食糕點不應當作正餐，盡量一件起便要兩件止，因為糕點的澱粉質較高，加上蘿蔔糕或芋頭糕都有大量高脂肪、高膽固醇及高鈉的食材，便會大大增加患有心血管疾病及糖尿病的機會，因此大家少食多滋味，須注重其攝取份量。

- 兩片年糕約156卡路里（約大半碗飯），當中糖份最高，兩片可高逹約25克糖（視乎牌子而定）。

- 兩片蘿蔔糕約130卡路里（約半碗飯），其鈉成份最高，兩片約540毫克（建議每日攝取為2000毫克）。

- 兩片黃金糕約289卡路里（約一碗飯有多）

以下小編亦精選了一系列養生食品，讓你過年吃得滋味時，亦可補充營養，健康地享受新年美味！

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賢者之食卓 - 膳食纖維 阻澱粉 隔油份 30包

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新式膳食纖維，無色無味，方便溶解於任何餐湯、飲料，方便攜帶外出。可延緩腸道中澱粉的吸收，輕鬆幫你阻澱粉隔油份，阻截脂肪，將未及吸收的脂肪排出體外，有助穩定餐後血糖值升幅 ，新年食多糕點都唔怕了！

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尚膳房 降脂茶

新年食得多糕點又怕濟又怕肥？尚膳房降脂茶能為你自動進行降脂管理、消滯健脾， 健康無熱量的洛神花更可促進消化機能, 飲後感覺煥然一新。

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鴻福堂 - 響螺蟲草花淮山薏仁雞湯 400ml (調補五臟、健脾祛濕) 隨行裝 (鋁袋裝)

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新年糕點食多了太肥膩？喝一碗靚湯好好滋補一下，無論旅行工幹，隨時都飲到滋潤無添加的自家湯！ 響螺滋陰明目、利尿生津；蟲草花性平、溫，味甘，適用於肺腎兩虛，精氣不足；再配合益氣養陰的淮山及祛濕消水腫的薏米，此湯能潤肺養顏，明目安神，同時調補五臟、健脾祛濕，趕走新年糕點的肥膩濕熱！

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