路邊看到臉超胖流浪犬　她越想越不對退車回來　這舉動救了牠一命

感謝許多善心人士的細心。一名女子在路上看到一隻流浪狗整張臉胖胖的很可愛，但下秒卻覺得好像哪邊不對勁，女子立刻倒退嚕過去查看浪浪的狀況，伸手一摸才發現狗狗會變胖是因為脖子上面被繫上一條很緊的繩子導致發炎腫脹，女子立刻將狗狗帶去看獸醫，再晚一步狗狗可能就會沒命。



根據「The Dodo」報導，美國加利福尼亞州貝克斯菲爾德(Bakersfield, California)流浪動物收容組織「RAD 救援（RAD Rescue）」一名女志工於4月13日在路上開車時，發現路邊有一隻很胖的流浪鬥牛犬，尤其是臉看起來肉嘟嘟的，女子心想「這隻狗的臉也太胖了吧」便沒有想太多就開車開走了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過女子在車上越想越不對勁，總覺得這隻狗狗的臉胖的有點誇張，最終決定開車倒退嚕回去看看發生什麼事情。女子下車後到鬥牛犬身邊仔細查看並伸出手摸摸牠，經過觸診後這才發現狗狗很胖的原因，並不是因為這隻鬥牛犬貪吃，而是牠的脖子上面竟然被繫上一條非常緊的繩子，繩子阻斷了狗狗的血液循環，才會導致狗狗脖子以上腫脹得厲害。

女志工立刻拿出美食引誘狗狗到車上，隨即將狗狗帶去給獸醫檢查，並將其命名為「查克(Chunk)」。查克在女志工的車後座都相當乖巧，像是知道女志工是來幫忙牠的，雖然被勒緊脖子相當痛苦，但查克依然打起精神撐到了獸醫院，好在女志工發現的及時，查克頭頸部的發炎腫脹獲得控制，但要是晚一點被發現查克可能就沒命了。

事後查克在收容所人員細心照顧下恢復了健康，收容所人員表示，查克之前在前飼主那邊可能經常被拴著，所以不太有自主的反應，但好在進行了必要的訓練後，查克原先開朗的個性慢慢恢復，是個充滿活力的孩子。後來有一戶家庭看上可愛的查克並將其領養回家，查克再也不需要在外面流浪過著可能隨時瀕死的生活，已經有個溫暖的家了。

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