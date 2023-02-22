汪星人尾巴突然「不舉」一碰就大叫　急送醫後得知原因：無奈苦笑

狗狗瘋狂搖動的尾巴總是透露著藏不住的興奮與開心，美國加州有名飼主最近在社群平台上上傳一段影片，向網友分享自己有天看見家中愛犬的尾巴似有異狀，伸手拉起居然害狗狗痛得叫出聲，讓她嚇壞直衝急診室求助醫生，搞笑又暖心的真相曝光後，笑翻不少網友。



從抖音用戶@shihpoochanel上傳的影片中可以看到，狗狗「香奈兒」（Chanel）尾巴像是沒電了一般怎麼撥弄都沒有反應，尾巴被高高拉起時香奈兒還會痛得叫出來，主人見狀則是嚇到直衝急診室，而醫師看了僅表示牠只是尾巴搖得太過頭，單純肌肉痠痛，是個「幸福的狗狗」，讓主人傻眼表示「白擔心一場了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從帳號其他影片可以看到，有著可愛外表的香奈兒相當乖巧，是主人心中的掌上明珠，這次的烏龍事件被分享到網路上後，累積超過2000萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言表示「我現在知道狗狗的尾巴也會痠痛了」、「我家狗之前尾巴也是搖到痠痛，然後就改搖頭晃腦了」、「太可愛了哈哈哈。」

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