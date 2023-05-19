寵物好去處｜渣甸山附近5大寵物專屬空間　與毛孩行山打卡做運動

現今不少年輕夫婦沒打算生小孩，卻選擇飼養寵物，把毛孩當成自己的家人，給予牠們最好、最優質的生活，置業前先考慮毛孩的需要，居所附近有沒有完善的配套和環境。如港島渣甸山，附近一帶有齊5大範疇的寵物專屬空間，超過20種不同活動的設施選擇，讓飼主和毛孩一起行山、打卡、做運動！



不少人把毛孩當成自己的家人，希望給予牠們最好、最優質的生活。（Unsplash）

渣甸山位於港島灣仔區半山，屬高尚住宅區，處於跑馬地以東、大坑以南，鄰近銅鑼灣，是不少富豪名人的聚居地段。渣甸山不只空氣好、環境好、空間大，能讓毛孩在寬敞的空間下成長，而且有不同寵物專屬空間：寵物醫院、寵物服務、寵物友善餐廳、寵物共享公園、行山路徑。

1 鄰近多間寵物醫院 最快6分鐘車程抵達

寵物生病無法避免，如果寵物醫院離家近，若出現什麼狀況也能得到最快且適切的治療，以免錯過最佳治療時間。渣甸山附近一帶有超過10間寵物診所及醫院，最遠也只需17分鐘車程，由渣甸山駕車到跑馬地獸醫診所及醫院更只需6分鐘；香港專科獸醫醫院、港島獸醫診所、大坑動物診所車程僅需7分鐘；銅鑼灣動物醫院、夏利維動物醫院、動物王國醫院則只需9分鐘車程。

上述所有寵物診所及醫院在公眾假期及星期六、日均會照常營業，提供寵物診症及急症服務，香港專科獸醫醫院更是全港首間提供全面專科轉介及24小時急症服務的專科獸醫醫院，能讓飼主更安心。

2 多元化寵物服務 毋須擔心毛孩缺照顧

難得遇上連假，想去旅行放鬆休息、享受「Me Time」時光，或者工作繁忙又不捨毛孩獨自在家孤獨地等待？距離渣甸山僅8分鐘車程有一間提供貓狗暫托、寄宿、散步服務的商戶，讓寵物得到妥善照顧，營業時間更從上午8時至晚上11時，即使飼主早出晚歸亦毋須擔心。

渣甸山鄰近一帶亦有不少寵物用品店，提供寵物必備的生活用品，即使發現貓砂不夠、狗糧吃完也能立刻「補貨」。3間分別位於大坑、跑馬地、銅鑼灣的寵物店，提供不同寵物用品和特色高質零食，從渣甸山出發，最快車程7分鐘就到，非常方便！

毛孩的儀容當然也不可忽視！位於銅鑼灣一間被譽為毛孩的五星級會所，除了提供寵物用品，貓貓狗狗更可享受專業寵物美容、Spa、按摩服務，亦設有全銅鑼灣唯一的狗狗游泳池，讓狗狗可以一邊嬉水，一邊訓練肌肉！從渣甸山駕車出發只需要15分鐘便可抵達，而且店舖位於銅鑼灣鬧市，即使寵物在做美容，飼主也能在附近閒逛消磨時間，一舉兩得。

３ ３間寵物友善餐廳 節日帶上寵物一起慶祝

渣甸山附近一帶有多間不同菜式的餐廳，車程10-15分鐘便可以嘗盡韓國菜、咖啡輕食、意大利菜等高質餐廳，而且每間餐應的裝修設計更是非常「打卡able」，可以帶上毛孩前往，為牠們留倩影！

4 寵物共享公園 為毛孩尋找新朋友

為了毛孩的身心健康，讓牠們多點走動，住所附近如有散步路徑，或寵物共享公園就最理想，還可讓牠們邊散步邊識新朋友！從渣甸山到東岸公園 (第一期)、灣仔臨時海濱花園、寶雲道花園、山光道公園平均只需12分鐘車程，交通方便之餘，最重要能讓毛孩在擴闊的環境下自由走動，盡情放電！

5 多條行山路徑 帶領毛孩探索山徑

渣甸山鄰近有多條行山路徑，東半山行山路徑途經大風坳涼亭、畢拿山、小馬山、渣甸山 、黃泥涌水塘公園；灣仔峽路徑從港島徑4段直落太古，沿途可輕鬆欣賞港島絕色美景；衛奕迅徑第二段除了可遊走渣甸山、小馬山，更可參觀奧斯本紀念碑和戰時爐灶。每條行山路徑沿途一樣風景宜人，飼主可以幫毛孩影靚相，留下美好回憶。

在渣甸山上看畢拿山石礦場。（資料圖片）

配戴防走失裝置 安心穿梭大自然

帶毛孩外出活動時，走失是飼主最擔心遇到的事情，尤其渣甸山一帶的環境、設施空間很大，為了讓毛孩和飼主能更安心在大自然穿梭，可配備防走失裝置。市面上有２種防走失裝置包括藍牙追蹤器，只需要連結手機藍牙就可以使用，而且追蹤器可播放聲音，一旦寵物走失，亦可立即確認牠們的所在位置；GPS追蹤器，能夠覆蓋全港GPS信號定位和活動蹤跡記錄，除了可以準確追蹤毛孩定位，只要毛孩跑到離家太遠的地方，飼主也會立即接到訊息通知。不用再擔心寵物亂跑走失，飼主和毛孩都可以全程投入地玩！