守護寵物健康｜康迪亞獸醫全年無休24/7急症 貓狗、珍禽獸醫專家

不少朋友視寵物如家人小孩，萬千寵愛在一身，寵物生病，主人一定心急如焚！與其臨急抱佛腳，待寵物生病時才到社交平台發文求助，尋找獸醫資料，不如及早預備一間專業可靠的動物醫院，守護寵物健康！康迪亞獸醫是一間大型全科和專科轉介醫院，提供全年無休24/7貓狗急症獸醫護理，專業獸醫團隊加上最先進的儀器設備，設有貓狗及珍禽異獸的全科和專科，為寵物提供國際標準優質的醫療服務，早前更榮獲《香港01 人氣寵愛大選2023 - 人氣獸醫服務品牌》，深得主人寵物信賴！



全年24小時貓狗急症 處理急症重症拯救生命

本港的24小時獸醫急症尚未普及，相信各位主人最怕寵物於半夜、長假期期間突然身體不適，要等待翌日或長假期完結後才求醫，延誤治療又怕有性命危險。康迪亞獸醫全年無休，為貓狗提供24小時急重症服務，無論深夜、週末或是假期，均有駐院獸醫接診，護士及技術支援人員24小時當值，寵物遇到如尿道阻塞、急性嘔吐和腹瀉、癲癇發作、胃扭轉、交通事故、高處墮下、中暑、呼行動吸困難等緊急情況，請盡快求醫，由經驗豐富的團隊作出治療，分秒必爭，盡力拯救每一個生命。

24小時貓狗急症服務，及早為你的寵物提供治療。

珍禽異獸全科和專科服務

坊間的獸醫服務主要針對主流寵物，犬貓獸醫較為普遍，而兔子、天竺鼠、倉鼠、龜、鸚鵡等小動物及爬蟲類，就要尋求珍禽獸醫的協助。犬貓以外，康迪亞獸醫亦為珍禽異獸提供全面的獸醫服務，從基本診症保健、骨科手術、微創手術的全科服務，到較具挑戰性和複雜的專科服務，均有具備豐富知識及專業技術的醫護團隊進行治療，是異寵主人的最佳選擇。

康迪亞獸醫提供珍禽異獸全科和專科服務。

專業的貓狗、珍禽異獸專科醫生坐鎮 得到國際認證的高質團隊

寵物不會說話，無法像人類清晰表達病情，要靠專業與經驗豐富的醫護團隊來進行診斷，尋找病因，作出適切的治療。康迪亞獸醫由兩位專科獸醫坐鎮，加上專業醫療團隊，為寵物帶來高質服務。

伍婉靈醫生是本地少數同時擁有犬科和貓科雙專科資格的專科獸醫，具備豐富手術經驗。

康迪亞獸醫首席醫生伍婉靈醫生是香港少數的貓科專科獸醫之一，同時具有犬科和貓科雙專科資格。除此之外，伍醫生還是位得到國際獸醫針灸學會認證的針灸師。擁有超過十年的獸醫經驗，曾多次替不同種類的貓狗完成高難度軟組織和骨科手術。

Dr. Zoltan擁多個珍禽異獸研究生學位，其業領域為珍禽異獸手術科。

珍禽異獸部門總監Dr. Zoltan Szabo在3個國家擁有6個珍禽異獸研究生學位，在美國，Dr. Zoltan獲得美國動物醫學院文憑及美國獸醫委員會的雙認證，專門從事禽類獸醫臨床和珍禽異獸伴侶哺乳動物獸醫臨床。在英國，他獲得皇家獸醫學院的動物園和野生動物醫學專家認證，而在匈牙利，則獲得珍禽異獸動物臨床全科醫生證書和珍禽異獸動物醫學證書。Dr. Zoltan的專業領域為珍禽異獸動物及珍禽異獸手術科，同時致力於獸醫教學，是香港城市大學的客座教授。

康迪亞獸醫的每位專科獸醫，均受過國際專科培訓並取得專科醫生認證，具備豐富的知識以及專業的技術，能應付複雜病情，頂尖的醫療團隊，為主人帶來更大信心。

自設手術室、ICU 先進診斷服務 支援獸醫治療

除了專業的醫護團隊外，擁有最先進的硬件配套同樣重要。康迪亞獸醫樓高兩層，佔地面積近萬平方英尺，醫院設有6間獨立診室、2間專用手術室、分區的犬貓及珍禽異獸病房，以及獨立的重症監護室，同時配有先進的診斷設施，如CT掃描和內窺鏡檢查、超聲波影像、牙科X光機、VAC傷口管理系統、非入侵性激光治療系統等，媲美人類的私家醫院，有助密切監察寵物情況，為有需要接受複雜手術或長期治療慢性疾病的寵物重拾健康。

康迪亞獸醫 Concordia Pet Care

地址︰跑馬地藍塘道5-7號低座地下及一樓

犬貓24小時急診熱線︰2679 1000

WhatsApp︰犬貓5919 3038、珍禽異獸5537 0847

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